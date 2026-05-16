Finlandia ogłasza manewry przy granicy Rosji. Pojawią się amerykańscy żołnierze

Finlandia przygotowuje się do ćwiczeń morskich Narrow Waters 26-1. Manewry odbędą się na wodach Zatoki Fińskiej oraz na południowym wybrzeżu Finlandii. Ćwiczenia będą wspierać żołnierze z Niemiec i USA.

Szara, nowoczesna korweta wojskowa z załogą na pokładzie, na tle zamglonego morza z elementami mapy.
X / Puolustusvoimat / Google Maps
Manewry Narrow Waters obejmą wspólne operacje morskie na Bałtyku. Na zdjęciu fiński okręt rakietowy klasy Hamina

Manewry Narrow Waters 26-1 odbędą się w dniach 20-27 maja 2026.

 

"Załogi okrętów i żołnierze będą szkolić się w prowadzeniu wspólnych operacji morskich w unikalnym środowisku północnego Bałtyku. Marynarka Wojenna będzie ćwiczyć obronę wybrzeża i walkę wspólnie z sojusznikami" - czytamy w oświadczeniu fińskiej marynarki.

 

W komunikacie wskazano, że Finów wesprze około 100 żołnierzy z kompanii nadbrzeżnej niemieckiej marynarki oraz około 30 żołnierzy amerykańskiej Piechoty Morskiej. W ćwiczenia zaangażuje się też fińska straż graniczna i dowództwo sił logistycznych.

Nie tylko zawodowi żołnierze. Finlandia wzywa rezerwistów

Fińskie władze wskazują ponadto, że Siły Powietrzne w rejonie Zatoki Fińskiej przeprowadzą loty bojowe. Sprawdzą też możliwości wykorzystania lotniczych i morskich dronów.

 

Łącznie w manewrach weźmie udział około trzech tysięcy żołnierzy, w tym poborowi i rezerwiści. Zostaną przeszkolenie "do zadań w czasie wojny".

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
