Manewry Narrow Waters 26-1 odbędą się w dniach 20-27 maja 2026.

"Załogi okrętów i żołnierze będą szkolić się w prowadzeniu wspólnych operacji morskich w unikalnym środowisku północnego Bałtyku. Marynarka Wojenna będzie ćwiczyć obronę wybrzeża i walkę wspólnie z sojusznikami" - czytamy w oświadczeniu fińskiej marynarki.

W komunikacie wskazano, że Finów wesprze około 100 żołnierzy z kompanii nadbrzeżnej niemieckiej marynarki oraz około 30 żołnierzy amerykańskiej Piechoty Morskiej. W ćwiczenia zaangażuje się też fińska straż graniczna i dowództwo sił logistycznych.

Nie tylko zawodowi żołnierze. Finlandia wzywa rezerwistów

Fińskie władze wskazują ponadto, że Siły Powietrzne w rejonie Zatoki Fińskiej przeprowadzą loty bojowe. Sprawdzą też możliwości wykorzystania lotniczych i morskich dronów.

ZOBACZ: Finlandia odtajniła możliwy scenariusz wojny z Rosją. Początkiem byłoby rozbicie się myśliwca

Łącznie w manewrach weźmie udział około trzech tysięcy żołnierzy, w tym poborowi i rezerwiści. Zostaną przeszkolenie "do zadań w czasie wojny".