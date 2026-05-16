Dania topi w Bałtyku 89 betonowych gigantów. Wyjątkowa konstrukcja obok Polski

Tunel Fehmarnbelt to planowany bezpośredni korytarz transportowy między wyspami Lolland i Fehmarn, odpowiednio w Danii i Niemczech, na północny zachód od polskich wybrzeży Bałtyku. Jego trasę wytyczono przez Bałtyk.

Betonowe olbrzymy połączą się w tunel Fehmarnbelt

Na początku maja 2026 r. rozpoczęła się operacja zanurzenia pierwszego z 89 betonowych elementów, które wkrótce utworzą podwodną trasę. Po około 14 godzinach element dotarł na wyznaczone miejsce i został precyzyjnie ustawiony w rowie tunelowym. Do transportu użyto pięciu holowników oraz specjalnego statku zanurzeniowego IVY.

Te fragmenty są same w sobie gigantami. 79 standardowych elementów ma po 217 metrów długości i waży około 73 000 ton każdy. Dodatkowo co dwa kilometry umieszczanych jest 10 elementów specjalnych, których dolny poziom służy jako piwnica dla instalacji elektrycznych tunelu.

Każdy element jest podzielony na pięć rur: dwie przeznaczono na przyszłą autostradę, dwie na infrastrukturę kolejową, a jedną pozostawiono na potrzeby instalacji technicznych. Spółka Sund & Bælt podkreśla, że po raz pierwszy w historii użyto seryjnie produkowanych fragmentów tunelu o takich gabarytach.

Łącznie wszystkie moduły w ciągu najbliższych lat będą po kolei zanurzane i łączone, a następnie stabilizowane żwirem dowożonym przez specjalne statki. Stworzy to trasę przebiegającą do 40 metrów pod powierzchnią morza i długą na 18 kilometrów. Uczyni to z konstrukcji najdłuższy na świecie zanurzony tunel.

"Nikt tego wcześniej nie dokonał"

Ułożenie pierwszego elementu Sund & Bælt uznaje za "historyczne wydarzenie". "Nasza technologia, nasz sprzęt i nasi wykonawcy zademonstrowali swoje możliwości i osiągnęli coś, czego nikt wcześniej nie dokonał. To bardzo ważny dzień dla projektu, dla Danii, Niemiec i dla Europy" - oświadczył cytowany w komunikacie spółki jej prezes Mikkel Hemmingsen.

Wymienienie w tym kontekście całego kontynentu nie jest przypadkowe. Twórcy i pomysłodawcy Fehmarnbelt widzą w nim ważny punkt sieci transportowej. Ma on wzmocnić połączenia handlowe i usprawnić transport. Zauważyła to Komisja Europejska, która dofinansowała projekt kwotą 1,3 mld euro. Koszt całej inwestycji to 7,4 mld euro (prawie 32 mld złotych).

Błyskawiczne połączenie z Kopenhagą

Inne liczby też robią wrażenie. Aby stworzyć warunki do ułożenia prefabrykatów podwodnego korytarza, z dna morskiego wybrano 15 mln metrów sześciennych materiałów. W budowę zaangażowanych jest 2000 pracowników z ponad 40 krajów. Szacuje się, że gdy projekt zostanie sfinalizowany, wartość wymiany handlowej w regionie wzrośnie o niecały miliard euro.

Według oficjalnych deklaracji, po ukończeniu budowy cieśninę Fehmarnbelt będzie można pokonać autem w 10 minut, a pociągiem w siedem. Czas przejazdu na trasie kolejowej Kopenhaga-Hamburg skróci się z pięciu do 2,5 godziny.

Planowano, że tunel powstanie w 2029 r., jednak Femern (spółka-córka Sund & Bælt) informowała jesienią o problemach, które utrudnią dotrzymanie tego terminu. Chodzi m.in. o opóźnienie uruchomienia specjalnego statku do zanurzania elementów.

