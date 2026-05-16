Pochodząca z Teksasu 47-letnia Monica Witt służyła w amerykańskiej armii w latach 1997-2008, a przez kolejne lata jako kontraktor rządowy. Praca zapewniała jej dostęp do ściśle tajnych informacji wywiadowczych, w tym również prawdziwych tożsamości tajnych współpracowników służb.



Jak podaje FBI, w 2013 r. "uciekła" do Iranu. Tam miała przekazać tamtejszym władzom informacje dotyczące obrony USA. "Prawdopodobnie nadal wspiera ich niecne działania" - twierdzą agenci.

"FBI nie zapomniało i uważa, że w tym krytycznym momencie historii Iranu jest ktoś, kto wie coś o jej miejscu pobytu" - napisał w oświadczeniu agent specjalny ds. kontrwywiadu i cyberbezpieczeństwa w biurze FBI w Waszyngtonie Daniel Wierzbicki.



W stolicy Stanów Zjednoczonych wniesiono akt oskarżenia przeciwko Witt. Z jego treści wynika, że wojskowa jest podejrzana o przekazanie rządowi Iranu tajnych i wrażliwych informacji dotyczących programów obrony narodowej USA.

Wierzbicki wskazał w wydanym oświadczeniu, że domniemanymi działaniami poszukiwana naraziła na ryzyko stacjonujący poza granicami Stanów Zjednoczonych personel oraz ich bliskich.

FBI wskazuje, że wyciek danych miał przynieść korzyści Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i zapewnić wsparcie organizacjom terrorystycznym.



Za informacje, które doprowadzą do schwytania uciekinierki i postawienia jej przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, służby wyznaczyły nagrodę w wysokości 200 tys. dolarów.

Osoby posiadające wiedzę o możliwym miejscu pobytu Moniki Witt, która posługiwać ma się również nazwiskami Fatemah Zahra i Narges Witt, proszone są o kontakt z FBI.