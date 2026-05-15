Marcin Kierwiński w swoim piątkowym wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat. Łącznie chodzi o pięciu Polaków, którzy mogą mieć związek z brutalnym pobiciem trzech nastolatków z Ukrainy. "Zero tolerancji dla agresji" - zaznaczył szef MSWiA.

Do zdarzenia doszło 7 maja około godziny 18:30 na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Wówczas - jak relacjonuje portal Warszawa Nasze Miasto - spacerowała tamtędy grupa pięcioro znajomych. Wśród nich była jedna Polka. Rozmowy w tym gronie odbywały się w języku rosyjskim oraz ukraińskim.

W pewnym momencie do nastolatków podjechało dwóch chłopaków na hulajnogach elektrycznych, którzy zaczęli ich zaczepiać. Po jakimś czasie napastnicy odjechali w stronę Pragi, jednak po chwili wrócili w znacznie większej grupie, liczącej około 10 osób. Agresorzy mieli powalić na ziemię trzech chłopców. Jeden z nich, 16-latek, był kopany po głowie.

Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem policji jeden poszkodowany na skutek odniesionych obrażeń wymagał hospitalizacji. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej sprawy. Jednocześnie funkcjonariusze przekazali, że "obecne ustalenia i zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazują, aby to zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym".

Odmienne informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w trakcie czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że "wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim". - Nie ma zgody na takie zachowanie - zaznaczył, dodając, że Warszawa powinna być miastem bezpiecznym.

Trzaskowski przekazał ponadto, że rozmawiał z matką jednego z pobitych chłopców. Jak poinformował, nastolatek uczy się w warszawskiej szkole, dlatego miasto zapewnia mu wsparcie psychologiczne i "jakąkolwiek pomoc, jaka będzie konieczna".