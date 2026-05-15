Dokonał się zapowiadany odwet. Kluczowy obiekt Rosji w ogniu
Jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji została zaatakowana przez Ukrainę. Mieszkańcy pobliskich miejscowości mówią o licznych eksplozjach i pożarze. Ukraińskie media informują, że uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. To odpowiedź na ostatnie zmasowane ataki Rosjan.
Ukraina zaatakowała Rosję w nocy z czwartku na piątek. Celem uderzenia była rafineria ropy naftowej w Riazaniu. To jeden z największych tego typu obiektów w Rosji - jej moc przerobowa wynosi 17 mln ton surowca rocznie, co stanowi pięć proc. zdolności całego rosyjskiego przemysłu naftowego.
Media ukraińskie poinformowały, że do pierwszych uderzeń doszło około godz. 2:00 w nocy. Mieszkańcy miasta donosili także o licznych wybuchach i pożarze na terenie rafinerii.
Ukraina z odwetem. Potężny atak na Rosję
"W ramach osobnej, zakrojonej na szeroką skalę 'wizyty grzecznościowej' przeprowadzono operację wymierzoną w rafinerię w Riazaniu we współpracy z jednostkami sił operacji specjalnych, HUR (ukraińskiego wywiadu wojskowego) i innymi" - napisał dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert Browdi.
Atak potwierdził także Paweł Małkow, gubernator obwodu riazańskiego. Poinformował, że zniszczeniu uległy dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne w stolicy regionu. "Ku naszemu wielkiemu smutkowi, trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych - w tym dzieci"- pisał na Telegramie.
Odpowiedź na rosyjskie ataki. Żałoba w Kijowie
Do uderzeń na rafinerię doszło niedługo po zmasowanym uderzeniu Rosji na terytorium Ukrainy. W nalotach zginęły co najmniej 24 osoby, w tym troje dzieci. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że piątek 15 maja będzie w stolicy dniem żałoby. Oceniono, że głównym celem ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w czwartek na platformie X, że odpowiedź "musi być sprawiedliwa". Ponadto zaapelował do sojuszników, podkreślając, że "presja na Moskwę musi być taka, aby tam odczuwali konsekwencje swojego terroru".
"Jest to celowa taktyka terrorystyczna ze strony Rosjan, którzy nagromadzili drony i rakiety w określonym czasie i celowo zaplanowali uderzenie tak, aby jego skala była znacząca, tworząc największe możliwe trudności dla naszej obrony powietrznej" - pisał Zełenski.
Prezydent Ukrainy dodał, że podczas ataków przeprowadzonych 13 i 14 maja Rosjanie użyli "1567 dronów i 56 rakiet różnych typów". Ukraińskim siłom obronnym udało się w sumie przechwycić 94 proc. dronów i 73 proc. rakiet.Czytaj więcej