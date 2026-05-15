Tusk zabrał głos ws. amerykańskich żołnierzy. "USA od lat zapowiadały pewną korektę"

Wypowiedzi premiera w kwestii obronności kraju padły po odprawie ze Strażą Graniczną. Donald Tusk odniósł się do statusu bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski i zapowiedział ogłoszenie dotyczące programu SAFE, z którego część środków ma zostać przeznaczona właśnie na ochronę granic. Zajął także stanowisko w sprawie doniesień o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Donald Tusk: Wszystko pod kontrolą

Podczas piątkowej konferencji szef rządu zabrał głos w sprawie przekazów, wedle których liczebność amerykańskich wojsk w Polsce miałaby zostać zredukowana.

- Otrzymałem zapewnienie, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania - przekazał Tusk. Zaznaczył, że rząd jest w stałym kontakcie zarówno z szefem Dowództwa Europejskiego, generałem Alexusem Grynkewichem, jak i z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Tusk zapewniał, że "wszystko jest pod kontrolą". - Pragnę państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i naszych sojuszników priorytetem - mówił. Podkreślił też, że "Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw NATO" i możemy w tej kwestii na wzajemność "dziś i w przyszłości".

Polska "absolutnie wiodącym krajem" w kwestii nacisku na wzmocnienie bezpieczeństwa

Premier wskazał, że Stany Zjednoczone "od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce", co miało się łączyć z większym zainteresowaniem innymi tematami oraz apelami do państw europejskich. Wspomniane apele, jak mówił Tusk, dotyczyły tego, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

- Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni - zaznaczył, podkreślając również, że na amerykańskie apele odpowiadaliśmy - i wciąż odpowiadamy - "skutecznie i natychmiast".

Jak podał w piątek Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Doniesienia miało przekazać agencji dwóch amerykańskich urzędników. W środę informował o tym także portal Army Times.

Granica polsko-białoruska. "Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć"

Podczas konferencji premier przekazał również, że w pierwszym kwartale 2026 r. nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy polsko-białoruskiej. - W 2023 r. granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy tylko to, o czym można było tylko marzyć (...) Nielegalnych przekroczeń: zero - powiedział.

- W 2023 r. prób przejścia było 26 tys. i co druga była udana. W 2025 r. prób było 30 tys. tysięcy, jednak liczba udanych wyniosła 1,7 tys. - wskazywał szef rządu. Zdaniem Tuska jest to obecnie "najlepiej strzeżona granica zewnętrzna Unii Europejskiej" i Polska osiągnęła w tym zakresie "spektakularny sukces".

Jak podkreślił, udało ten sukces został osiągnięty dzięki modernizacji bariery granicznej oraz coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej.