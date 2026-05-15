Szef MON ogłasza. "Poszerzenie programu przygotowań obronnych"

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie poświęconej finansowaniu Straży Granicznej, Policji i mobilności militarnej Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki.

Dodał, że w odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Szef MON ogłasza nowe środki dla służb z programu SAFE

Szef MON poinformował, że podczas posiedzenia Rady Ministrów zapadła decyzja, by "w programie Polska Zbrojna, czyli w realizacji części unijnego programu SAFE, szukać również rozwiązań na rzecz działań z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, które planowaliśmy zrealizować w mechanizmie europejskim".

Jak mówił, po konsultacjach z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem podjął decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, który ma posłużyć finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Ministerstwa Infrastruktury. - To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa - podkreślił.

ZOBACZ: Tusk zabrał głos ws. amerykańskich żołnierzy. "USA od lat zapowiadały pewną korektę"

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że rozszerzenie katalogu możliwości programu przygotowań obronnych pozamilitarnych o potrzeby wymienionych służb zostanie wykonane poprzez zmianę rozporządzenia. Dodał, że w piątek, 22 maja powinno być ono już gotowe.

- Rozpoczniemy to od przyszłego roku i przez kolejne lata Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności i pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury - przekazał.

Kierwiński: Zyska Policja i Straż Graniczna

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że znalezieniem sposobu na przyznanie pieniędzy "pokazujemy raz jeszcze, że będziemy działać wspólnie".

- Razem działamy, razem synergicznie współpracujemy, żeby każdy Polak mógł się czuć bezpiecznie. Żeby każde niebezpieczeństwo mogło być w sposób właściwy neutralizowane, żeby każdy akt agresji wobec Polski, wobec naszych obywateli mógł liczyć na stosowną odpowiedź - mówił Kierwiński.

Dodał, że dzięki pieniądzom z SAFE polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, a SG będzie lepiej patrolować m.in. granicę morską.

- Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla SG, wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne, więc są to pieniądze niezmiernie ważne - podkreślił.

ZOBACZ: Tusk zabrał głos ws. amerykańskich żołnierzy. "USA od lat zapowiadały pewną korektę"

Zauważył, że rząd realizuje największy w historii służb podległych MSWiA program modernizacji tych służb.

- Prawie 13 mld zł, rekordowe pieniądze. Nigdy tak wiele pieniędzy nie było, ale SAFE to uzupełnienie tego programu, to jest drugi filar programu budowania bezpieczeństwa wewnętrznego - ocenił minister.

Polski wniosek ws. programu SAFE zostanie zaktualizowany

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

przypomniała, że w połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE.

Podkreśliła, że "największą ceną za weto prezydenta było zatrzymanie możliwości przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, policję, Służbę Ochrony Państwa i na projekty infrastrukturalne".

Dodała, że po tym wecie jednym z najtrudniejszych zadań było zapewnienie funduszy dla tych służb, co obiecał rząd.

- Dzisiaj odwracamy to, co się wydarzyło. Mechanizm jest prosty: rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Ale jeśli ktoś ma wątpliwości, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie - zapewniła.

ZOBACZ: Turystyczny raj zaostrza przepisy wizowe. Polscy turyści nie będą zadowoleni

Wyjaśniła, że polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany.

- Całe 43,7 mld euro trafi na potrzeby polskiego wojska, pojawią się tam kolejne projekty - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Jednocześnie podkreśliła, że środki zostaną przekazane także na wspomniane formacje i projekty infrastrukturalne.

Więcej informacji wkrótce...