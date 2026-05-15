Stan wyjątkowy po "zmasowanym ataku". Ukraińcy trafili w strategiczny cel

RIA Nowosti donosi, że Ukraina przeprowadziła "zmasowany atak dronowy" na Riazań. Z doniesień ukraińskich wynika, że celem nocnych uderzeń była rafineria naftowa należąca do Rosnieftu, jeden z największych tego rodzaju obiektów w Rosji.

Według informacji przekazanych przez sztab generalny ukraińskiej armii, na terenie zakładu doszło do potężnego pożaru. Na nagraniach wideo opublikowanych na lokalnych kanałach na Telegramie widać ogień i gęsty dym unoszący się nad obiektem przemysłowym.

"Zmasowany atak". Riazań ogłosił stan wyjątkowy

Według rosyjskich mediów mieszkańcy Riazania zaczęli informować o uderzeniu w rafinerię ropy naftowej około godz. 1 czasu polskiego. Według ich relacji wybuchy następowały jeden po drugim, a nad terenem zakładu widać było wysokie płomienie.

Po południu biuro prasowe administracji Riazania poinformowało o wprowadzenia stanu wyjątkowego, aż do odwołania. Według strony rosyjskiej Ukraińcy posłali w nocy nad obwód riazański 99 dronów.

W wyniku ataków miały zginąć cztery osoby, a kolejnych 28 miało zostać rannych. "Uszkodzone zostały dwa wielopiętrowe budynki. W zakładzie przemysłowym wybuchł pożar. W szkołach i przedszkolach odwołano zajęcia" - podała RIA Nowosti.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek nad rosyjskimi regionami przechwycono i zniszczono w sumie 355 ukraińskich bezzałogowców.

Ukraina - Rosja. "Wizyta grzecznościowa". Atak na rafinerię w Riazaniu

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert "Madiar" Browdi podał, że "w ramach osobnej, zakrojonej na szeroką skalę 'wizyty grzecznościowej' przeprowadzono operację wymierzoną w rafinerię w Riazaniu we współpracy z jednostkami sił operacji specjalnych, HUR (ukraińskiego wywiadu wojskowego - red. i innymi".

Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji, o mocy przerobowej wynoszącej 17 mln ton surowca rocznie, co stanowi 5 proc. zdolności całego rosyjskiego przemysłu naftowego. Riazański zakład jest własnością państwowego koncernu Rosnieft.

Rosyjska rafineria w Permie całkowicie wstrzymała przetwarzanie ropy - przekazała w środę agencja Reutera, powołując się na źródła z branży. To następstwo pożaru, który wybuchł po ukraińskim ataku dronowym, wykonanym kilka dni wcześniej.

Rosjanie ponoszą straty. Zełenski mówi o miliardach dolarów

Ukraińskie bezzałogowce, realizujące zadania w ramach działań głębokich uderzeń, zaatakowały w samym tylko kwietniu 14 obiektów rosyjskiego sektora paliwowego, w tym rafinerie i terminale naftowe - poinformowało 4 maja ministerstwo obrony Ukrainy.

Celami ukraińskich ostrzałów były m.in. rafinerie w Ufie w Baszkirii, w Tuapse w Kraju Krasnodarskim (trzy ataki w dniach 16, 20 i 28 kwietnia), a także terminale naftowe, m.in. w Primorsku i Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim, nad Morzem Bałtyckim oraz w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Według ocen przedstawionych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, od początku roku Rosja straciła co najmniej 7 mld dolarów zysków bezpośrednio na skutek ukraińskich uderzeń wymierzonych w obiekty sektora naftowego.