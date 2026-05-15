W piątek zakończyła się dwudniowa wizyta prezydenta USA w Chinach. Zarówno powitanie, jak i pożegnanie Donalda Trumpa było bardzo wystawne - przed gościem rozwinięto czerwony dywan, dziesiątki dzieci wiwatowały trzymając w rękach kwiaty, oddano także salwę honorową.

Z przywódcą Chin Xi Jinpingiem ma się w najbliższym czasie spotkać również rosyjski dyktator Władimir Putin. Jak donosi kontrolowany przez chińskie władze hongkoński dziennik "South China Morning Post", przebieg jego wizyty, zaplanowanej na 20 maja, ma być o wiele skromniejszy. Rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow nie potwierdził jednak takiej daty przyjazdu. W czwartek przekazał, że termin zostanie ogłoszony "w najbliższej przyszłości".

Trump wyjechał z Chin, czas na przyjazd Putina. Media: Nie czeka go wystawne powitanie

"Wizyta jest częścią rutynowych rozmów Moskwy z Pekinem i nie ma co oczekiwać, że będzie to wystawna parada lub powitanie" - podaje "South China Morning Post", powołując się na anonimowe źródła. Jak czytamy, sytuację ma uzasadniać to, że "chińscy urzędnicy byli zajęci podróżą Trumpa".

Dziennik wskazuje, że Xi Jinping nie gościł do tej pory przywódców obu mocarstw w tym samym miesiącu, pomijając spotkania wielostronne. Przyjęty w tym miesiącu scenariusz ma służyć Chinom w podkreśleniu pozycji mocarstwa o ugruntowanej pozycji. W ten sposób Pekin chce pokazać, że w sytuacji chwiejącego się politycznego porządku świata udaje mu się efektywnie zarządzać relacjami z Amerykanami oraz Rosjanami.

"Po wizycie Putina Chiny będą również pierwszym krajem, który w odstępie kilku miesięcy gościł wszystkich czterech przywódców pozostałych stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ" - piszą hongkońscy dziennikarze.

Wizyta Putina w Pekinie. Chińskie media: Odbędzie się 20 maja. Kreml nie potwierdza

Tymczasem strona rosyjska wydała w tej sprawie jedynie lakoniczne, przynajmniej do tej pory, komunikaty. - Ta wizyta jest w trakcie przygotowań. Można powiedzieć, że przygotowania, ostatnie szlify, zostały już zakończone. Odbędzie się w najbliższej przyszłości - przekazał rzecznik Putina Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Wskazał, że data wizyty zostanie przez oba kraje ogłoszona jednocześnie.

Jak poinformował Kreml, jednym z tematów, które chce poruszyć z Xi Jinpingiem Putin, jest wizyta Trumpa w Pekinie. Pieskow zapowiedział, że przywódcy "skupią się na stosunkach dwustronnych, biorąc pod uwagę solidne obroty handlowe, ale będą również omawiać sprawy międzynarodowe".