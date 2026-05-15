Stacja CNN przekazała, że Kouri Richins została skazana przez amerykański sąd na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Wyrok zapadł w środę. Obrońcy kobiety zapowiedzieli, że zamierzają złożyć odwołanie.

Zgodnie z relacją mediów o najwyższy możliwy wymiar kary dla kobiety sędziego poprosili jej synowie. Namawiali oni sędziego Richarda Mrazika do skazania ich matki na dożywocie, wskazując, że obawialiby się o swoje bezpieczeństwo, gdyby kiedykolwiek wyszła na wolność.

ZOBACZ: Wydała książkę dla dzieci o żałobie. Autorka z USA okazała się... zabójcą

Dwaj synowie nie określili Richins mianem swojej matki, ale wypowiadali się na jej temat, przytaczając jedynie jej imię. Nie wszyscy też zeznawali osobiście. Część oświadczeń została spisana i następnie odczytana przez terapeutkę.

Napisała książkę o żałobie dla swoich dzieci. Sama okazała się mordercą

Media nie ujawniają imion synów. Jeden z nich - wymieniony z inicjałów A. R., w oświadczeniu odczytanym na głos w sądzie zwrócił się do swojej matki i powiedział, że ta nigdy nie przeprosiła za nic, co zrobiła mu i jego braciom. - Nie chcę, żebyś znowu kogoś skrzywdziła - oświadczył.

- Zabrałaś mi tatę tylko z chciwości i zależało ci tylko na sobie i swoich głupich chłopakach - zarzucił swojej matce A. R., dodając, że ta "nie troszczyła się" o niego ani o jego braci. Dodał, że "tęskni za swoim tatą, ale nie tęskni za tym, jak wyglądało jego życie" ani nie tęskni też za matką.

ZOBACZ: Pseudokibic odpowie za zbrodnię sprzed lat. Był nieuchwytny przez ponad dwie dekady

Najmłodszy syn Richins, W. R., oświadczył natomiast, że pragnie, aby jego matka trafiła do więzienia "na zawsze". "Gdyby wyszła, byłbym tak przestraszony, naprawdę wściekły, i nie chciałbym nigdzie z nią iść" - stwierdził.

Najstarszy syn, zidentyfikowany jako C. R., oświadczył, że jego matka była "zawsze pijana lub nieobecna" i często zamykała go w pokoju. "Kouri zamykała mnie, gdy jej mówiłem, że jest pijana - opisywał, dodając, że do takich sytuacji dochodziło "praktycznie codziennie".

W obszernym oświadczeniu skierowanym do synów Kouri wielokrotnie mówiła, jak bardzo ich kocha oraz że mają prawo czuć się zagubieni i smutni po śmierci ojca. - Choć daliście sobie wmówić, że tata został zamordowany, że ja wam go odebrałam, to jesteście w błędzie. To absolutne kłamstwo - powiedziała Richins w sądzie, dodając, że oskarżenia są dla niej "absurdalne".

Rok po śmierci Erica Kouri wydała książkę dla swoich dzieci, aby pomóc im poradzić sobie z żałobą po stracie ojca. Wówczas nie było jeszcze wiadomo, kto stał za zbrodnią.

USA. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. O dożywocie dla 36-latki prosili jej synowie

CNN nie podało dokładnych informacji co do wieku synów Richins, ale wszystko wskazuje na to, że wciąż są oni niepełnoletni. Najstarsze dziecko miało mieć "nie mniej niż 10 lat", kiedy Eric Richins został znaleziony martwy we własnym domu. Najmłodszy chłopiec chodził wtedy do przedszkola. Dzieci wychowuje aktualnie wujostwo ze strony ojca.

Do tragedii doszło 4 marca 2022 r. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że mężczyzna zmarł na skutek przedawkowania fentanylu. Miał on spożyć ponad pięciokrotnie wyższą dawkę tej substancji niż ta, która jest uznawana za śmiertelną.

ZOBACZ: Strzały przed sądem w Portugalii. Oskarżony o zabójstwo uciekł z pomocą rodziny

Zdaniem prokuratury mężczyzna nie zażył tak wysokiej dawki narkotyku świadomie. Śledztwo wykazało, iż Kouri Richins podała swojemu mężowi koktajl Moscow Mule oraz drinka Lemon Drop Shot, do których dodała fentanyl.

To nie był pierwszy raz, kiedy kobieta próbowała pozbawić życia swojego partnera. Wcześniej - w Walentynki - dokonała ona nieudanej próby zamachu na Erica, podając mu kanapkę z fentanylem. Mężczyzna miał wówczas wziąć gryz i "wyczuć, że coś jest nie tak", a następnie "odłożyć kanapkę z fentanylem na bok". Po jej skosztowaniu mężczyzna miał zadzwonić do dwójki przyjaciół i powiedzieć im, że "czuje się, jakby miał umrzeć".

Chciwość, a może chęć ułożenia sobie życia? Motyw makabrycznej zbrodni w USA

Nieudana próba zabójstwa Erica miała miejsce 10 dni po tym, jak Kouri wykupiła polisę ubezpieczeniową na jego życie. Miało chodzić o kilka pakietów, które opiewały na łączną kwotę w wysokości dwóch milionów dolarów. Po śmierci mężczyzny faktycznie złożyła ona roszczenie o pieniądze.

Jednym z motywów zabójstwa miała być chęć nie tyle co wzbogacenia się, ale spłaty swoich zobowiązań. Obrończyni Kouri Wanda Lewis argumentowała, że Eric byłby "bardziej przydatny finansowo" dla swojej żony, gdyby żył. Słowa te padły z uwagi na to, że dzień po śmierci męża majątek netto 36-latki wynosił minus 1,6 miliona dolarów.

ZOBACZ: Ślady zaprowadziły do Polski. 27-latka podejrzana o zabójstwo w Czechach

Kolejnym motywem miał być natomiast - jak podało CNN - "wieloletni romans". Jak ujawniono przed paroma miesiącami, kobieta miała być "nieszczęśliwa" w swoim małżeństwie i wdać się w relację z Robertem Joshem Grossmannem. Ława przysięgłych zwróciła uwagi na "dziesiątki czułych wiadomości" między oskarżoną a tym mężczyzną, dodając, że w niektórych 36-latka pisała, że marzy o ich wspólnej przyszłości.