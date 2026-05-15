"Poznajcie Batyra. Ostatnie dni były pełne rozmów o sprawach najważniejszych - architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce. Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć" - napisał Mikołaj Bujak na platformie X.

Fotograf prezydenta podkreślił, że to kolejny zwierzak, którym zaopiekował się Nawrocki. Wcześniej lokatorem Pałacu Prezydenckiego został Yuki, pies adoptowany ze schroniska. Tym razem jak zaznaczył Bujak do Yukiego choć na odległość dołączył miś Batyr.

Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego… — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) May 14, 2026

Do symbolicznej adopcji doszło w rumuńskim LiBEARty Sanctuary, ośrodku zajmującym się ratowaniem skrzywdzonych zwierząt. Prezydent miał tam opowiedzieć historię kaprala Wojtka, słynnego niedźwiedzia, który przeszedł żołnierski szlak z armią gen. Władysława Andersa.

Według relacji Bujaka do sanktuarium ma trafić także maskotka upamiętniająca legendarnego misia.

Miś "Batyr" budzi skojarzenia. Takiego pseudonimu używał Nawrocki

Szczególną uwagę zwraca imię nowego podopiecznego prezydenta. "Batyr" nie jest bowiem przypadkowy. Tadeusz Batyr to pseudonim literacki, pod którym Karol Nawrocki opublikował książkę "Spowiedź Nikosia zza grobu", poświęconą trójmiejskiemu gangsterowi Nikodemowi Skotarczakowi.

Sprawa pseudonimu była jednym z głośniejszych wątków kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Media przypominały wówczas wywiad, w którym osoba przedstawiana jako Tadeusz Batyr występowała z zakrytą twarzą i zmienionym głosem, chwaląc Karola Nawrockiego.

Sam Nawrocki tłumaczył później, że pseudonimy literackie nie są niczym nadzwyczajnym, a temat przestępczości zorganizowanej w PRL był obszarem jego badań.