W zakładach mięsnych w Chróścinie (woj. dolnośląskie) w czwartek wieczorem wybuchł pożar.

Ogień zajął halę magazynową

- Ewakuowanych zostało 12 osób, cztery z nich podtruły się dymem, zostały przetransportowane do szpitala - poinformował w rozmowie polsatnews.pl mł. bryg. Marcin Klefas z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Jak dodał, to pracownicy ekipy sprzątającej.

Walka z ogniem trwała całą noc. - Na miejscu pracuje 40 zastępów straży pożarnej - przekazał Klefas w piątek po g. 7:30.

- Działania prowadzimy z zewnątrz. Gasimy pożar z dachu z trzech drabin - dodał.

