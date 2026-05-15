Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. Zarządzono ewakuację, są poszkodowani
Trwa akcja straży pożarnej w zakładach mięsnych w Chróścinie (woj. dolnośląskie). Ewakuowano 12 osób, czworo z nich podtruło się dymem. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc.
W zakładach mięsnych w Chróścinie (woj. dolnośląskie) w czwartek wieczorem wybuchł pożar.
Ogień zajął halę magazynową
- Ewakuowanych zostało 12 osób, cztery z nich podtruły się dymem, zostały przetransportowane do szpitala - poinformował w rozmowie polsatnews.pl mł. bryg. Marcin Klefas z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Jak dodał, to pracownicy ekipy sprzątającej.
Chróścino. Pożar w zakładach mięsnych
Walka z ogniem trwała całą noc. - Na miejscu pracuje 40 zastępów straży pożarnej - przekazał Klefas w piątek po g. 7:30.
- Działania prowadzimy z zewnątrz. Gasimy pożar z dachu z trzech drabin - dodał.
