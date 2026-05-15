Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. Zarządzono ewakuację, są poszkodowani

Polska

Trwa akcja straży pożarnej w zakładach mięsnych w Chróścinie (woj. dolnośląskie). Ewakuowano 12 osób, czworo z nich podtruło się dymem. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc.

Budynek zakładów mięsnych w Chróścinie ogarnięty płomieniami i dymem.
W zakładach mięsnych w Chróścinie (woj. dolnośląskie) w czwartek wieczorem wybuchł pożar.

 

Ogień zajął halę magazynową

 

- Ewakuowanych zostało 12 osób, cztery z nich podtruły się dymem, zostały przetransportowane do szpitala - poinformował w rozmowie polsatnews.pl mł. bryg. Marcin Klefas z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Jak dodał, to pracownicy ekipy sprzątającej.

Walka z ogniem trwała całą noc. - Na miejscu pracuje 40 zastępów straży pożarnej - przekazał Klefas w piątek po g. 7:30.

 

- Działania prowadzimy z zewnątrz. Gasimy pożar z dachu z trzech drabin - dodał.

 

Anna Nicz / Anna Nicz / polsatnews.pl
