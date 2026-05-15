"Poszukiwanie nowego Bonda trwa". Ruszyły przesłuchania

Kultura

Poszukiwania nowego Jamesa Bonda rozpoczęły się - informuje portal "Variety". Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold. Amazon MGM Studios, które odpowiada za następny film, nie podało szczegółów.

Sylwetka mężczyzny w garniturze na tle okręgu z symboliką pistoletu.
AP Photo/Matt Dunham
Trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda

Jak informuje portal "Variety", Amazon MGM Studios rozpoczęło przesłuchania aktorów, którzy mają zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega.

 

ZOBACZ: Yellowstone nigdy dość! Ulubieni bohaterowie wracają z nowym sezonem

 

"Poszukiwanie następnego Bonda trwa" - czytamy w komunikacie Amazon MGM Studios cytowanego przez Variety. "Nie planujemy informować o postępach przesłuchań na bieżąco, ale jesteśmy podekscytowani, żeby podzielić się z fanami dobrymi informacjami we właściwym czasie" - dodano.

Rozpoczęły się przesłuchania na nowego Bonda

Kierownikiem castingu została Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy: "Grze o Tron", "The Crown" oraz "Dniu Szakala". W 2025 roku została nominowana do Oscara za pracę przy filmie "Hamnet".  Gold nie odpowiedziała na zapytanie "Variety" o komentarz w sprawie.

 

ZOBACZ: NASA przełamie magiczną barierę dźwięku na Marsie nowymi dronami

 

Reżyserem następnego filmu z Jamesem Bondem będzie Kanadyjczyk Denis Villeneuve. Produkcją zajmie się  Amy Pascal, natomiast za scenariusz będzie odpowiadał Steven Knight. Premiera filmu będzie miała miejsce w 2028 roku.

bp / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AMAZON MGM STUDIOSAMY PASCALCASTINGDANIEL CRAIGDENIS VILLENEUVEFILMJAMES BONDKULTURASTEVEN KNIGHT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 