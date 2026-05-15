"Poszukiwanie nowego Bonda trwa". Ruszyły przesłuchania
Poszukiwania nowego Jamesa Bonda rozpoczęły się - informuje portal "Variety". Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold. Amazon MGM Studios, które odpowiada za następny film, nie podało szczegółów.
Jak informuje portal "Variety", Amazon MGM Studios rozpoczęło przesłuchania aktorów, którzy mają zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega.
"Poszukiwanie następnego Bonda trwa" - czytamy w komunikacie Amazon MGM Studios cytowanego przez Variety. "Nie planujemy informować o postępach przesłuchań na bieżąco, ale jesteśmy podekscytowani, żeby podzielić się z fanami dobrymi informacjami we właściwym czasie" - dodano.
Rozpoczęły się przesłuchania na nowego Bonda
Kierownikiem castingu została Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy: "Grze o Tron", "The Crown" oraz "Dniu Szakala". W 2025 roku została nominowana do Oscara za pracę przy filmie "Hamnet". Gold nie odpowiedziała na zapytanie "Variety" o komentarz w sprawie.
Reżyserem następnego filmu z Jamesem Bondem będzie Kanadyjczyk Denis Villeneuve. Produkcją zajmie się Amy Pascal, natomiast za scenariusz będzie odpowiadał Steven Knight. Premiera filmu będzie miała miejsce w 2028 roku.