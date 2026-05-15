"Poszukiwanie nowego Bonda trwa". Ruszyły przesłuchania

Jak informuje portal "Variety", Amazon MGM Studios rozpoczęło przesłuchania aktorów, którzy mają zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega.

"Poszukiwanie następnego Bonda trwa" - czytamy w komunikacie Amazon MGM Studios cytowanego przez Variety. "Nie planujemy informować o postępach przesłuchań na bieżąco, ale jesteśmy podekscytowani, żeby podzielić się z fanami dobrymi informacjami we właściwym czasie" - dodano.

Rozpoczęły się przesłuchania na nowego Bonda

Kierownikiem castingu została Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy: "Grze o Tron", "The Crown" oraz "Dniu Szakala". W 2025 roku została nominowana do Oscara za pracę przy filmie "Hamnet". Gold nie odpowiedziała na zapytanie "Variety" o komentarz w sprawie.

Reżyserem następnego filmu z Jamesem Bondem będzie Kanadyjczyk Denis Villeneuve. Produkcją zajmie się Amy Pascal, natomiast za scenariusz będzie odpowiadał Steven Knight. Premiera filmu będzie miała miejsce w 2028 roku.

