Turystyczny raj zaostrza przepisy wizowe. Polscy turyści nie będą zadowoleni

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Tajlandii w 2024 roku wydłużyło okres bezwizowego wjazdu, aby pobudzić odbudowę turystyki po pandemii COVID-19. Teraz jednak wraca do wcześniejszych zasad.

Zmiana będzie dotyczyć obywateli 93 krajów, w tym Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma złożyć wniosek do zatwierdzenia przez gabinet w ciągu najbliższych tygodni. Dokładna data wejścia w życie przepisów nie została jeszcze ustalona.

Do Tajlandii na krócej. Rząd zmienia przepisy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Tajlandii uznało, że obecny 60-dniowy pobyt bezwizowy może sprzyjać nadużywaniu systemu przez osoby podróżujące w celach innych niż turystyczne. Jako oficjalny powód zmian wskazano zapobieganie działalności przestępczej i nielegalnemu zatrudnieniu. Nie ma planów skrócenia czasu pobytu chińskich turystów.

Szef MSZ Sihasak Phuangketkaeow poinformował, że nie spodziewa się ogromnego sprzeciwu wobec propozycji skrócenia okresu bezwizowego. Priorytetem jest również zaostrzenie procedur kontroli na granicy.

Propozycja była już przygotowywana w pierwszej kadencji rządu z Anutinem Charnvirakulem na czele, ale została odłożona z powodu wyborów. Minister rozmawiał o tej kwestii z obecną premier Paetongtarn Shinawatą 11 maja

Zmiany mogą być jeszcze większe

Może się okazać, że skrócenie pobytu do 30 dni to nie koniec zmian. Jak donosi tajlandzki serwis Khaosod English, minister turystyki i sportu Surasak Phancharoenworakul zaproponował całkowite anulowanie programu dla 93 krajów i powrót do pierwotnej listy 57 państw uprawnionych do zwolnienia z obowiązku wizowego.

Oznaczałoby to, że obywatele 36 państw dodanych do programu w 2024 roku mogliby całkowicie stracić możliwość wjazdu bez wcześniejszego uzyskania wizy. Propozycja została skoordynowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ma trafić pod obrady Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy obecnie obywateli 93 państw, w tym wszystkich krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Australii, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Ukrainy. Pełna lista dostępna jest na stronie tajlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podróż do Tajlandii. Polskie MSZ ostrzega

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do południowych prowincji Tajlandii, a także terenów przygranicznych w prowincjach graniczących z Kambodżą. Na pozostałym terytorium Tajlandii MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

"W południowych prowincjach Tajlandii (Pattani, Yala, Narathiwat, Songhkla) występuje wysokie ryzyko ataków terrorystycznych z użyciem bomb i broni palnej. Na niektórych obszarach w tych prowincjach wprowadzony jest stan wyjątkowy i obowiązują dodatkowe kontrole i ograniczenia w podróżowaniu" - zaznaczono.

Nie można wykluczyć możliwości przeprowadzenia ataku terrorystycznego w pozostałych częściach kraju. "Zachowaj szczególną ostrożność zwłaszcza w rejonie atrakcji turystycznych, bazarów, obiektów kultu religijnego, budynków użyteczności publicznej oraz podczas udziału w imprezach masowych. Zwróć uwagę na przedmioty pozostawione bez opieki oraz zgłaszaj policji niepokojące sytuacje lub zachowania" - brzmi komunikat MSZ.

Polskie władze uczulają też na coraz częstsze przypadki nielegalnego wywozu narkotyków z Tajlandii. Przed wyjazdem należy sprawdzić swój zawartość swojego bagażu. Nie zgadzać się na przyjęcie oferty przewozu bagażu nieznanego posiadacza i zawartości. Nie przyjmować korzystnych ofert pomocy za przewóz. "Pamiętaj, że w niektórych krajach za posiadanie lub przemyt narkotyków grozi kara śmierci" - ostrzega MSZ.

