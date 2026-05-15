W przypadku małoletnich rowerzystów obowiązują ściśle określone zasady. Może to przysporzyć sporo problemów, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. A kary mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Czym jest rower elektryczny? Przepisy mówią wprost

Nie każdy pojazd z silnikiem elektrycznym i pedałami jest traktowany tak samo. Zgodnie z art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rower elektryczny to jednośladowy lub wielośladowy pojazd poruszany siłą mięśni osoby kierującej, którego:

moc silnika nie przekracza 250 W

wspomaganie elektryczne wyłącza się automatycznie , gdy pojazd osiąga prędkość 25 km/h

wspomaganie działa wyłącznie podczas pedałowania

silnik jest zasilany prądem o napięciu do 48 V

szerokość roweru nie przekracza 0,9 metra

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, taki pojazd w świetle prawa jest traktowany jak zwykły rower. Nie wymaga on rejestracji, obowiązkowego ubezpieczenia OC (potwierdził to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 października 2023 r., sygn. C-286/22) i może korzystać z infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów, pasy ruchu).

Jeśli natomiast rower elektryczny ma moc powyżej 250 W, rozpędza się z silnikiem powyżej 25 km/h lub posiada manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania, to policjanci mogą zakwalifikować go jako motorower. Wymaga wtedy rejestracji w urzędzie, tablicy rejestracyjnej, ubezpieczenia OC i prawa jazdy kategorii AM (od 14. roku życia).

Od jakiego wieku dziecko może jeździć e-rowerem?

Dzieci poniżej 10 lat

Dziecko poniżej 10. roku życia nie może samodzielnie poruszać się rowerem elektrycznym (i zwykłym) po drogach publicznych. W świetle prawa jest ono traktowane jak pieszy, może więc jeździć rowerem po chodniku, ale tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Dorosły ma wówczas prawo jechać rowerem tuż obok dziecka, też po chodniku. Dziecko do lat 10 na rowerze ma zakaz wjazdu na drogi dla rowerów (ścieżki rowerowe), jeśli obok nich jest chodnik.

Dzieci od 10 do 18 lat

Po ukończeniu 10. roku życia dziecko może samodzielnie jeździć rowerem (w tym elektrycznym) po drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu, ale tylko pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy.

Karta rowerowa jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich, którzy nie ukończyli 18 lat i chcą samodzielnie poruszać się rowerem w ruchu drogowym. Uprawnia ona do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną i UTO (urządzeniem transportu osobistego). Zwalnia z tego obowiązku jedynie posiadanie prawa jazdy kategorii AM (od 14 lat), A1, B1 lub T (od 16 lat) - a od 3 marca 2026 r. również kategorii B (od 17 lat).

Po ukończeniu 18 lat karta rowerowa przestaje być potrzebna. Do jazdy e-rowerem wystarczy dowód osobisty.

Wyposażenie roweru elektrycznego od A do Z

Co z wyposażeniem? Rower elektryczny, podobnie jak zwykły, poruszający się po drogach publicznych musi posiadać:

sprawny hamulec (co najmniej jeden, skutecznie działający)

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

światło przednie barwy białej lub żółtej (może być migające)

tylny odblask czerwony

tylne światło pozycyjne koloru czerwonego (obowiązkowe od zmierzchu do świtu i w tunelach

Światła pozycyjne mogą być demontowane w ciągu dnia przy dobrej widoczności, jednak tylny odblask zawsze musi być zamontowany. Nie można też zapomnieć o środkach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Przepisy w 2026 roku

Kask to podstawa. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia mają obowiązek nosić go podczas jazdy na:

rowerze (w tym elektrycznym)

hulajnodze elektrycznej

urządzeniu transportu osobistego (UTO)

Obowiązek dotyczy poruszania się po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych, parkach i innych miejscach rekreacyjnych. Za brak kasku u dziecka rodzic lub pełnoletni opiekun mogą otrzymać mandat.

"Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16. roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, jeżeli osoba ta wbrew obowiązkowi nie używa kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny do 100 złotych" - brzmi w Kodeksie wykroczeń, art. 89a. § 1.

Kary mogą być jednak znacznie wyższe, zwłaszcza jeśli policja zakwalifikuje rower elektryczny jako motorower. Może się tak zdarzyć, gdy rodzic kupi swojej pociesze jeden z popularnych zamienników z Chin, czy pojazd z USA, gdzie baterie mają większą moc lub obowiązują wyższe limity prędkości.

Brak OC dla takiego pojazdu, to mandat do 1 600 zł.

Brak rejestracji motoroweru - dodatkowe 500 zł. )

Jazda bez uprawnień lub bez rejestracji - od 1500 zł do 30 000 zł

Samo dziecko nie ponosi odpowiedzialności, prawo przewiduje ją dopiero od 17. roku życia.

Przepisy przewidują pewne wyjątki. Kask nie jest wymagany, gdy konstrukcja pojazdu lub sposób przewozu dziecka (jeśli rodzic je tylko przewozi) fizycznie uniemożliwiają jego założenie, oczywiście pod warunkiem, że dziecko jest odpowiednio zabezpieczone. Dotyczy to m.in. fotelików rowerowych, przyczepek, czy wózków rowerowych wyposażonych fabrycznie w pasy.

Chociaż prawo nie narzuca z góry innych akcesoriów (oprócz kasku), to warto pomyśleć też o ochraniaczach na kolana i łokcie dla dziecka. Może być to szczególnie przydatne przy nauce jazdy, a później podczas przejażdżek po drogach publicznych.

Sprawdź to przed zakupem rowerka elektrycznego dla dziecka

Rower elektryczny dla dziewczynki czy chłopca (niezależnie od modelu) powinien spełniać kilka warunków, zanim pociecha wyruszy nim w trasę. Jak już wspomniano wcześniej, moc silnika powinna wynosić max 250 W, a sam e-bike powinien mieć ograniczenie prędkości wspomagania (25 km/h). No i wiadomo, odpada też kwestia manetki.

To jednak nie wszystko. Przy wyborze konkretnego modelu dobrze jest zwrócić uwagę na rozmiar kół. Koła 20" sprawdzą się u dzieci o wzroście ok. 115-135 cm, 24" przy 130-150 cm, a 26" u starszych i wyższych. Bateria o pojemności większej niż 360-420 Wh (zasięg ok. 60-100 km) będzie zbędna. Wspomniana moc powinna być wystarczająca dla spokojnych, rodzinnych wycieczek.

Na koniec dobrze jest zweryfikować, czy oferowany produkt zawiera certyfikat CE i jest zgodny z normą EN 15194. To ważne, ponieważ są one potwierdzeniem, że rower na akumulator dla dzieci spełnia unijne wymogi bezpieczeństwa.

Ile kosztuje rower elektryczny dla dziecka?

Cena roweru elektrycznego na rynku jest zróżnicowana. Najtańsze modele ze wspomaganiem elektrycznym dostępne są już od około 1 500-2 000 zł, jednak rowery z lepszej jakości częściami, dłuższym zasięgiem akumulatora i większą trwałością konstrukcji kosztują zazwyczaj od 3 000 do 6 000 zł. Modele renomowanych marek z certyfikacją EN 15194 i funkcją regulacji prędkości przez rodzica mieszczą się najczęściej w przedziale 2 500-4 500 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1676)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2025 poz. 734 ze zm.)

red. / polsatnews.pl