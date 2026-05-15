Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Teraz ustawa trafi do Senatu, a stamtąd na biurko prezydenta.

Sejm "za" nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym

Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, 23 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Urządzenia lub zbiorniki uznane za e-papierosy w technologii indukcyjnej zostaną obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę. Na mocy przepisów ma wzrosnąć podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych - kwota zmieni się z 0,96 zł za każdy mililitr na 2,20 zł.

Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych poprzez objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Zgodnie z ustawą, za jednorazowe e-papierosy zostaną uznane również zbiorniki z płynem (nieprzeznaczone do napełniania) połączone z elementem ferromagnetycznym.

Podatek akcyzowy ma objąć e-papierosy z indukcją

Do wielorazowych e-papierosów zaliczone zostaną urządzenia zasilająco-sterujące z cewką indukcyjną, urządzenia przeznaczone do wymiany zbiorników z elementem ferromagnetycznym oraz same zbiorniki wielorazowe połączone z takim elementem. W przypadku indukcji o uznaniu wyrobu za e-papieros decydować będzie obecność elementu ferromagnetycznego, a nie tylko zdolność do samodzielnego wytwarzania aerozolu.

"Zmiana stawek akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz płyn do papierosów elektronicznych zmniejszy ekonomiczną dostępność tych wyrobów, a przez to ograniczy ich konsumpcję, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.