Strona rosyjska poinformowała, że żołnierze, którzy wrócili z ukraińskiej niewoli, znajdują się obecnie na terytorium Białorusi i tam otrzymują niezbędną pomoc psychologiczną oraz medyczną. "Według Ministerstwa Obrony Rosji, Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły działania mediacyjne w sprawie powrotu rosyjskich żołnierzy" - dodała agencja TASS.

Zgodnie z informacjami agencji RIA Novosti, do wymiany doszło w formacie "205 za 205". Oznacza to, że Rosja wydała Ukrainie 205 jeńców, w zamian za co strona ukraińska zwróciła Rosjanom taką samą liczbę osób.

"Wyjątkowa" wymiana jeńców. Wśród uwolnionych są obrońcy Mariupola i Azowstalu

Jak opisuje portal tsn.ua, "wyjątkowość tej wymiany polega na tym, że 95 proc. wyzwolonych Ukraińców zostało pojmanych w 2022 roku". Chodzi dokładnie o 193 spośród 205 jeńców. Wśród uwolnionych są obrońcy Mariupola i Azowstalu, a większość z nich wymagała kompleksowej opieki medycznej oraz psychologicznej.

Jak dodał, uwolnieni walczyli w szeregach różnych formacji wojskowych - m.in. w jednostkach sił desantowych, piechoty zmotoryzowanej czy wojskach zmechanizowanych. Większość z nich to sierżanci lub szeregowi, ale w grupie znaleźli się też oficerowie oraz kapitanowie.

"Wielu zwolnionych Ukraińców wraca z poważnymi obrażeniami, nadszarpniętym zdrowiem i poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Są tacy obrońcy, którzy zostali ewakuowani z Azowstalu ranni. Wszystkich czeka rehabilitacja, przywrócenie dokumentów i kart bankowych" - napisał na Telegramie Dmytro Lubinets, Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy.

Lubinets dodał, że najmłodszy uwolniony ma 21 lat, a najstarszy - 64. "Dwóch dziś świętuje urodziny: mają 40 i 36 lat" - wskazał w swoim piątkowym wpisie, podkreślając, że cieszy się także z tego, że do wymiany jeńców doszło w Międzynarodowy Dzień Rodzin, dzięki czemu dziś 205 ukraińskich rodzin ponownie się spotka.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że uwolnieni żołnierze bronili nie tylko Mariupola i Azowstalu, ale walczyli także m.in. w obwodach donieckim, ługańśkim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim oraz w rejonie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. "Dziękuję wszystkim, którzy pracują nad sprowadzeniem naszych ludzi do domu" - napisał polityk.

Wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. Chodzi o los setek osób

Parę dni temu agencja Ukrinform poinformowała, że Zełenski zlecił przygotowania do wymiany więźniów w formacie "1000 za 1000". W swoim poście na platformie X polityk podkreślił, że dla Ukrainy jedną z kluczowych kwestii poruszanych podczas negocjacji z Rosją było uwolnienie jeńców wojennych.

Agencja TASS przypomniała ponadto o tym, że w miniony piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Ukrainą a Rosją, który miał obowiązywać od 9 do 11 maja. Było to związane z obchodzonym przez Rosjan Dniem Zwycięstwa. Parę godzin po zakończeniu uroczystości - ale jeszcze w trakcie obowiązywania rozejmu - zaatakowany został obwód charkowski.