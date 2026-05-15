W swoim czwartkowym wpisie na Truth Social Donald Trump odniósł się do spotkania z przewodniczącym ChRL, Xi Jinpingiem. Jak ocenił, kiedy mowa była o schyłku Ameryki, chiński przywódca miał na myśli Stany Zjednoczone pod rządami Joe Bidena.

"Kiedy przewodniczący Xi bardzo elegancko nazwał Stany Zjednoczone być może krajem w fazie schyłku, miał na myśli ogromne szkody, jakich doznaliśmy w ciągu czterech lat rządów śpiącego Joe Bidena i administracji Bidena. I pod tym względem miał stuprocentową rację" - napisał amerykański prezydent.

Trump stwierdził, że za czasów jego poprzednika kraj zmagał się z "powszechną przestępczością", "wysokimi podatkami" oraz konsekwencjami "fatalnych umów handlowych". Jako kolejne problemy USA wymienił m.in. otwarcie granic czy dopuszczanie mężczyzn do startów w kobiecym sporcie.

"Xi nie miał na myśli niesamowitego wzrostu". Trump wylicza swoje sukcesy

Kiedy miały paść słowa o Ameryce w fazie schyłku, zdaniem prezydenta USA Xi nie miał na myśli "niesamowitego wzrostu, jaki Stany Zjednoczone pokazały światu w ciągu 16 spektakularnych miesięcy administracji Trumpa, na które składają się rekordy na giełdach, zwycięstwo militarne i kwitnące relacje w Wenezueli, militarna dewastacja Iranu".

Trump ocenił, że USA pod jego rządami mają "najsilniejszą armię na świecie" oraz stały się "potęgą gospodarczą". Dodał przy tym, że obecnie rynek pracy jest najlepszy w historii kraju, a także że pracuje teraz więcej osób "niż kiedykolwiek wcześniej". "Jest wiele innych rzeczy, których nie sposób łatwo wymienić. W rzeczywistości pogratulował mi tak wielu ogromnych sukcesów w tak krótkim czasie" - sprostował wypowiedź przywódcy ChRL Donald Trump.

"Dwa lata temu byliśmy w istocie narodem w kryzysie. W tej kwestii całkowicie zgadzam się z prezydentem Xi! Ale teraz Stany Zjednoczone są najgorętszym krajem na świecie i miejmy nadzieję, że nasze relacje z Chinami będą silniejsze i lepsze niż kiedykolwiek wcześniej!" - podsumował.

Nie jest jasne, do jakiej wypowiedzi chińskiego przywódcy odnosi się wpis Trumpa. Xi w czwartek nie mówił wprost o schyłku czy regresie Ameryki. Wspomniał natomiast o chęci uniknięcia tzw. "pułapki Tukidydesa”, tj. odniesieniu do sytuacji opisanej w "Wojnie Peloponeskiej" starożytnego greckiego autora, w której wzrost siły nowego mocarstwa - Sparty - doprowadził do wojny z ówczesną schyłkującą potęgą, Atenami.

Jak notuje "Wall Street Journal", Xi w przeszłości mówił też o "rosnącym Wschodzie i upadającym Zachodzie". Do tej koncepcji pośrednio odniósł się tuż przed szczytem sekretarz stanu USA Marco Rubio, który w wywiadzie dla Fox News mówił, że o ile Stany Zjednoczone nie zamierzają powstrzymywać wzrostu Chin, nie może się on odbywać kosztem USA.

- To nie może nastąpić kosztem naszego upadku. To obszar, w którym będziemy mieli odmienne zdanie - powiedział.