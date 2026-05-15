Zacznie się lada moment. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Pogoda w piątek na pewno nie będzie spokojna. Tworzą się niebezpieczne burze, które opanują dużą część kraju. Najbardziej trzeba uważać na wichury, przekraczające 80 km/h. Przed fatalnymi warunkami ostrzegają nie tylko synoptycy IMGW. W jednym z województw obowiązuje alert RCB. "Nie parkuj pod drzewami" - ostrzegają rządowi specjaliści.

Nad Polskę nadciągają burze z wyładowaniami atmosferycznymi i silnym wiatrem
  • W piątek po południu prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. Niektóre regiony Polski objęto ostrzeżeniami.
  • Wichury mogą osiągnąć prędkość przekraczającą 80 km/h, co może powodować wiele szkód.
  • Najdłużej burze mogą utrzymać się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
  • Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega nie tylko IMGW - wysłano alert RCB.

Mniej więcej w południe pogoda się załamie. W tym czasie powinny zacząć się rozwijać "konwekcje z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi" - czytamy w prognozie burz na piątek, udostępnionej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie do wieczora może być niespokojnie.

Piątek wypełniony burzami. Wiemy, gdzie się pojawią

Burze z przelotnym deszczem i mocniejszymi porywami wiatru w tym tygodniu pojawiały się w wielu miejscach Polski, jednak możliwe, że w piątek będą one silniejsze niż wcześniej.

 

Większych zmian w pogodzie powinniśmy się spodziewać po południu, a początkowo burze najczęściej odnotujemy w centrum oraz na południu i wschodzie kraju - wynika z prognoz opublikowanych na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

 

 

Początkowo burze pojawią się w rejonie Górnego Śląska i Małopolski, a z czasem przesuną się w kierunku Ziemi Łódzkiej, a także Mazowsza i Kujaw.

 

Zagrożony będzie rozległy rejon Polski i z tego powodu wydano ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęło województwa:

  • śląskie;
  • małopolskie;
  • podkarpackie;
  • lubelskie;
  • świętokrzyskie;
  • łódzkie;
  • większość mazowieckiego (bez krańców północnych);
  • północno-wschodnie krańce wielkopolskiego;
  • większość kujawsko-pomorskiego (bez powiatów na zachodzie);
  • północno-wschodnie powiaty opolskiego.

Z czasem pojawiły się też ostrzeżenia w innych województwach. IMGW wydało również dla południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, a także większości warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na wschodzie) oraz południowo-zachodnich powiatów podlaskiego.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami w wielu regionach Polski

 

Z powodu burz wydano również alert RCB, który objął swoim zasięgiem całe województwo małopolskie. "Uwaga! Dziś (15.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - głosi komunikat.


Ostrzeżenia przed burzami mają się utrzymać przez dużą część piątku - będą obowiązywać od godz. 13-15:00 do 22:00.

 

Tam, gdzie nastąpi załamanie pogody, trzeba będzie uważać szczególnie na jedno zjawisko. Chodzi o bardzo silny wiatr, który lokalnie stworzy realne zagrożenie.

Burze w bardziej niebezpiecznej wersji. Zbliżają się wichury

Z jednej strony można się cieszyć, że piątkowe burze przyniosą więcej tak bardzo potrzebnego deszczu, jednak będą im towarzyszyć również zdecydowanie groźniejsze zjawiska.

 

W wielu miejscach w trakcie burz w ciągu 10 minut może spaść około 3-5 litrów wody na metr kwadratowy, a w ciągu godziny punktowo do 20 litrów. Oprócz tego trzeba też będzie uważać na opady gradu o średnicy jednego do trzech centymetrów.

 

Szczególnie niepokojąco wyglądają prognozy dotyczące wiatru. Podczas burz jego porywy osiągną prędkość 60-70 km/h, jednak miejscami mogą przekraczać 80 km/h. Tak silne podmuchy mogą powodować uszkodzenia dachów lub łamać gałęzie, a nawet niektóre drzewa, warto więc zachować szczególną ostrożność.

 

Burzom będzie towarzyszyć bardzo silny wiatr - miejscami podmuchy przekroczą 80 km/h

 

Według prognoz burze najdłużej pozostaną aktywne na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe, że zanikną przed północą.

Spora różnica między regionami. Cieplej tam, gdzie niespokojnie

Z powodu trudnej i miejscami groźnej pogody mieszkańcy wschodniej Polski nie będą mogli cieszyć się wyższymi temperaturami, które tam zanotujemy. W ciągu dnia słupki termometrów osiągną tam poziom 20-22 st. C.

 

Zdecydowanie chłodniej będzie w zachodniej części kraju - możliwe, że nawet o 10 stopni mniej niż na wschodzie, czyli w okolicach 12-14 st. C. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie można liczyć na około 16 st. C.

 

W zachodniej Polsce w piątek może być nawet o około 10 stopni mniej niż na wschodzie

 

Choć zdecydowanie chłodniej, na zachodzie będzie również spokojniej ponieważ w tej części Polski w piątek nie powinno być burzowo, za to przelotne deszcze tam również się pojawią.

