Mniej więcej w południe pogoda się załamie. W tym czasie powinny zacząć się rozwijać "konwekcje z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi" - czytamy w prognozie burz na piątek, udostępnionej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie do wieczora może być niespokojnie.

Piątek wypełniony burzami. Wiemy, gdzie się pojawią

Burze z przelotnym deszczem i mocniejszymi porywami wiatru w tym tygodniu pojawiały się w wielu miejscach Polski, jednak możliwe, że w piątek będą one silniejsze niż wcześniej.

Większych zmian w pogodzie powinniśmy się spodziewać po południu, a początkowo burze najczęściej odnotujemy w centrum oraz na południu i wschodzie kraju - wynika z prognoz opublikowanych na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Początkowo burze pojawią się w rejonie Górnego Śląska i Małopolski, a z czasem przesuną się w kierunku Ziemi Łódzkiej, a także Mazowsza i Kujaw.

Zagrożony będzie rozległy rejon Polski i z tego powodu wydano ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęło województwa:

śląskie ;

; małopolskie ;

; podkarpackie ;

; lubelskie ;

; świętokrzyskie ;

; łódzkie ;

; większość mazowieckiego (bez krańców północnych);

(bez krańców północnych); północno-wschodnie krańce wielkopolskiego ;

; większość kujawsko - pomorskiego (bez powiatów na zachodzie);

- (bez powiatów na zachodzie); północno-wschodnie powiaty opolskiego.

Z czasem pojawiły się też ostrzeżenia w innych województwach. IMGW wydało również dla południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, a także większości warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na wschodzie) oraz południowo-zachodnich powiatów podlaskiego.

IMGW Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami w wielu regionach Polski

Z powodu burz wydano również alert RCB, który objął swoim zasięgiem całe województwo małopolskie. "Uwaga! Dziś (15.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - głosi komunikat.



Ostrzeżenia przed burzami mają się utrzymać przez dużą część piątku - będą obowiązywać od godz. 13-15:00 do 22:00.

Tam, gdzie nastąpi załamanie pogody, trzeba będzie uważać szczególnie na jedno zjawisko. Chodzi o bardzo silny wiatr, który lokalnie stworzy realne zagrożenie.

Burze w bardziej niebezpiecznej wersji. Zbliżają się wichury

Z jednej strony można się cieszyć, że piątkowe burze przyniosą więcej tak bardzo potrzebnego deszczu, jednak będą im towarzyszyć również zdecydowanie groźniejsze zjawiska.

W wielu miejscach w trakcie burz w ciągu 10 minut może spaść około 3-5 litrów wody na metr kwadratowy, a w ciągu godziny punktowo do 20 litrów. Oprócz tego trzeba też będzie uważać na opady gradu o średnicy jednego do trzech centymetrów.

Szczególnie niepokojąco wyglądają prognozy dotyczące wiatru. Podczas burz jego porywy osiągną prędkość 60-70 km/h, jednak miejscami mogą przekraczać 80 km/h. Tak silne podmuchy mogą powodować uszkodzenia dachów lub łamać gałęzie, a nawet niektóre drzewa, warto więc zachować szczególną ostrożność.

WXCHARTS Burzom będzie towarzyszyć bardzo silny wiatr - miejscami podmuchy przekroczą 80 km/h

Według prognoz burze najdłużej pozostaną aktywne na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe, że zanikną przed północą.

Spora różnica między regionami. Cieplej tam, gdzie niespokojnie

Z powodu trudnej i miejscami groźnej pogody mieszkańcy wschodniej Polski nie będą mogli cieszyć się wyższymi temperaturami, które tam zanotujemy. W ciągu dnia słupki termometrów osiągną tam poziom 20-22 st. C.

Zdecydowanie chłodniej będzie w zachodniej części kraju - możliwe, że nawet o 10 stopni mniej niż na wschodzie, czyli w okolicach 12-14 st. C. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie można liczyć na około 16 st. C.

WXCHARTS W zachodniej Polsce w piątek może być nawet o około 10 stopni mniej niż na wschodzie

Choć zdecydowanie chłodniej, na zachodzie będzie również spokojniej ponieważ w tej części Polski w piątek nie powinno być burzowo, za to przelotne deszcze tam również się pojawią.