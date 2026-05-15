Na początku swojego wystąpienia Kowalski uderzył w Donalda Tuska. Polityk zapowiedział, że pod Sejmem powstanie "miasteczko gniewu", które będzie głosem sprzeciwu osób, które czują się pokrzywdzone przez obecne rządy. W przedsięwzięciu - zdaniem posła - udział wziąć mają "oszukani przedsiębiorcy, rolnicy, pacjenci i właściciele małych i średnich firm".

Następnie były członek Suwerennej Polski zaapelował do dawnych kolegów.

"Pełna mobilizacja". Kowalski apeluje do posłów PiS

- Apeluję do całej prawicy: zajmijcie się Polską, zajmijcie się Tuskiem, a nie waszymi wewnętrznymi rzeczami. Dość wypłakiwania się do TVN-u, pierzcie brudy we własnych szeregach. Nie róbcie tego, co jest dzisiaj dobre dla Tuska. Zajmijcie się Tuskiem. Pełna mobilizacja - krzyczał z mównicy sejmowej.

- Ja się pięknie różniłem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Powiedziałem: "dziękuję", pięknie się rozeszliśmy - podsumował tę część wypowiedzi Kowalski.

Były poseł PiS wbił szpilę Morawieckiemu. Zareagował Tusk

Następnie Kowalski zabrał głos na temat frakcji, które powstają wewnątrz PiS. Zaczął wyśmiewać się ze stowarzyszeń powstających w partii, co było aluzją do niedawnego ruchu Mateusza Morawieckiego.

- Jeżeli chcecie stworzyć jakieś stowarzyszenia przyjaciół KPO czy Zielonego Ładu, możecie wyjść, ale nie niszczcie Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził parlamentarzysta.

Po jego słowach na sali wybuchło zamieszanie. Z foteli poselskich słychać było brawa i gwizdy. Co ciekawe, wystąpienie Kowalskiego głośno oklaskiwał premier Donald Tusk, co uchwycili sejmowi reporterzy.

Obok szefa rządu siedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który był wyraźnie rozbawiony całą sytuacją. Po wystąpieniu posła klaskała też m.in. minister edukacji Barbara Nowacka.