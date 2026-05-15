KPRP podaje, że pierwszym punktem wizyty prezydenta we Włoszech jest złożenie przez niego i pierwszą damę w poniedziałek rano kwiatów i modlitwa przy grobie papieża Jana Pawła II, w przypadającą 18 maja 106. rocznicę jego urodzin.

Rano zaplanowano też rozmowę polskiego prezydenta z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Prezydenci spotkają się w Pałacu Kwirynalskim w Rzymie. Następnie odbędą się rozmowy bilateralne pod przewodnictwem obu prezydentów.

Przed południem odbędzie się ceremonia powitania prezydenta RP przez premier Włoch Giorgię Meloni, a następnie ich spotkanie. Nawrocki spotkał się z Meloni także podczas ostatniej wizyty we Włoszech, która odbyła się na początku września ubiegłego roku.

Po południu polska para prezydencka udaje się z Rzymu do Monte Cassino, gdzie odwiedzi Opactwo Benedyktynów, złoży kwiaty przy grobach św. Benedykta - głównego patrona Europy - i św. Scholastyki; weźmie też udział w trekkingu z harcerzami, młodzieżą i społecznikami pod hasłem Szlak Pamięci.

Następnie para prezydencka weźmie udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino - centralnym ich punktem obchodów będzie uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Tam od ponad ośmiu dekad spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 r., po niezwykle ciężkich walkach, zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach Monte Cassino i przełamali Linię Gustawa.

O godz. 16 rozpocznie się msza polowa, a o godz. 17 - uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy o Monte Cassino, połączone z odczytaniem Apelu Poległych i z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

Na początku maja szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz podkreślał, że podczas uroczystości obecny będzie ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. - Czas płynie nieubłaganie, wielu z nich odeszło już na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tę obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie, walczące o wolną Polskę - powiedział Przydacz.

Wśród honorowych gości znajdzie się mjr Władysław Dąbrowski - żołnierz 2. Korpusu Polskiego, który przeszedł cały szlak armii gen. Andersa: od zesłania do Kazachstanu, przez Bliski Wschód, aż po walki o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.