- Komisja wnosi, aby całość ustawy przyjąć i podpisać. Bo to nie o dobre samopoczucie prezesa Kaczyńskiego, prezydenta Nawrockiego czy ministra Boguckiego chodzi, tylko chodzi o Polki i Polaków i ich oszczędności - mówił przed głosowaniem Jarosław Urbaniak, sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych.

Kryptowaluty w Sejmie. Złożono cztery projekty ustaw

W środę komisja finansów debatowała nad czterema projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o dwa poselskie projekty, złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050, a także propozycje regulacji skierowane do Sejmu przez rząd oraz Kancelarię Prezydenta.





Celem wszystkich projektów jest uregulowanie rynku kryptoaktywów i tym samym zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów.

Projekt prezydencki, rządowy i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym rynkiem oraz niektórych jej uprawnień.

Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, by nakładać środki nadzorcze (np. blokować strony internetowe) musiałaby wystąpić o zgodę do sądu okręgowego.

Wiceminister finansów Jurand Drop odrzucając zarzuty, iż koalicja zbyt opieszale zabrała się za regulację rynku kryptoaktywów, podkreślił, że rząd zajął się pracami nad projektem w tej sprawie "natychmiast". "Projekt uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych 12 stycznia 2024 r." - powiedział.