Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że podjęto decyzję o wstrzymaniu sprzedaży i wycofaniu wszystkich objętych zagrożeniem partii z obrotu handlowego. Chodzi o chochlę "MULTI SMART" marki "FLORINA". Wskazane w komunikacie zagrożone partie to : A02-091 oraz A19-435. Krajem pochodzenia produktu są Chiny.

Jak poinformował GIS, w wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną "stwierdzono migrację pierwszorzędnych amin aromatycznych z chochli do żywności". GIS ostrzega, iż nie należy używać partii produktu wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Przedmiotowe partie zostały importowane w latach 2019-2020 oraz zostały legalnie dopuszczone do obrotu po przeprowadzeniu wymaganych procedur kontrolnych właściwych organów sanitarnych obowiązujących w momencie importu.

Chochla MULTI SMART, w której znaleziono groźne substancje/GIS

Wyjaśniono ponadto, że pierwszorzędne aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności.

Dystrybutor produktu w Polsce, spółka Florentyna, pozostaje w bieżącej współpracy z organami urzędowej kontroli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu.

WIDEO: Zmiany w wzorze aktu małżeństwa. Minister: Perspektywa najbliższych dni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl