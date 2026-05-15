"Atak z terytorium Białorusi na państwo NATO". Ukraiński wywiad dotarł do planów Moskwy

- Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że ukraińskie służby znają szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem.

Zdjęcie przedstawia Wołodymyra Zełenskiego siedzącego przy stole, obok którego znajduje się mapa z naniesionymi planami obiektów wojskowych i cywilnych na terytorium Ukrainy.
X/Wołodymyr Zełenski / president.gov.ua
Szef państwa oznajmił, że ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a Rosjanami.

 

- W szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi - albo w kierunku czernihowsko-kijowskim w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO - właśnie z terytorium Białorusi.

 

Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

 

 

 

 

Według ustaleń Kreml ma planować także ataki na "ośrodki decyzyjne" na terytorium Ukrainy. - Wśród nich znajduje się w szczególności prawie dwadzieścia ośrodków politycznych i punktów wojskowych - powiedział Zełenski, cytowany przez serwis "Ukrainska Prawda". 

 

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl
