Szef państwa oznajmił, że ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a Rosjanami.

- W szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi - albo w kierunku czernihowsko-kijowskim w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO - właśnie z terytorium Białorusi.

Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Today, I held a meeting with the heads of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the Defense Intelligence, the Foreign Intelligence Service, and the Security Service of Ukraine. Three key areas were discussed.



Według ustaleń Kreml ma planować także ataki na "ośrodki decyzyjne" na terytorium Ukrainy. - Wśród nich znajduje się w szczególności prawie dwadzieścia ośrodków politycznych i punktów wojskowych - powiedział Zełenski, cytowany przez serwis "Ukrainska Prawda".

