Asteroida została odkryta zaledwie kilka dni temu podczas rutynowych obserwacji nieba prowadzonych przez systemy monitorujące obiekty bliskie Ziemi (NEO - Near-Earth Objects). Według danych NASA oraz Jet Propulsion Laboratory obiekt ma od około 16 do 35 metrów średnicy. To rozmiar porównywalny z niewielkim biurowcem lub boiskiem do koszykówki.

Jak podkreślają astronomowie cytowani przez "BBC Sky at Night Magazine", podobne obiekty regularnie przelatują w pobliżu naszej planety, jednak większość z nich pozostaje niezauważona aż do momentu zbliżenia. Tym razem udało się wykryć asteroidę odpowiednio wcześnie i bardzo dokładnie wyliczyć jej trajektorię.

Ogromna asteroida przeleci blisko ziemi. Czy jest się czego obawiać?

Przelot 2026 JH2 będzie jednym z najbliższych udokumentowanych spotkań Ziemi z asteroidą tej wielkości w ostatnich latach. Dla naukowców to cenna okazja do obserwacji. Specjaliści chcą zebrać dane dotyczące składu, ruchu i jasności obiektu, co pomoże w przyszłości lepiej przewidywać zachowanie podobnych asteroid.

"Forbes" zwraca uwagę, że 90 tysięcy kilometrów to dystans mniejszy niż orbita wielu satelitów komunikacyjnych. Mimo to eksperci uspokajają - trajektoria asteroidy została bardzo dokładnie przeanalizowana, a obiekt bezpiecznie minie naszą planetę.

Do obserwacji przygotowuje się także włoski Virtual Telescope Project, który planuje internetową transmisję na żywo z przelotu kosmicznego gościa. Dzięki temu miłośnicy astronomii z całego świata będą mogli śledzić wydarzenie w czasie rzeczywistym.

Naukowcy podkreślają, że takie przeloty pokazują, jak ważne są systemy monitorowania przestrzeni kosmicznej. Większość niewielkich asteroid nie stanowi zagrożenia, jednak regularne śledzenie ich orbit pozwala szybko reagować w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznego obiektu.

Tym razem jednak mieszkańcy Ziemi mogą spać spokojnie. Choć sama bliska odległość może robić wrażenie, eksperci podkreślają jednoznacznie: nie istnieje ryzyko uderzenia.