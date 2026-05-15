Asteroida wielka jak biurowiec minie Ziemię. To jeden z najbliższych przelotów

W najbliższy poniedziałek astronomowie na całym świecie skierują teleskopy ku niebu. Wszystko za sprawą nowo odkrytej asteroidy 2026 JH2, która przeleci wyjątkowo blisko naszej planety. Obiekt minie Ziemię w odległości około 90 tysięcy kilometrów - to zaledwie jedna czwarta dystansu dzielącego nas od Księżyca. W skali kosmicznej to jednak niemal "otarcie się" o Ziemię.

Asteroida została odkryta zaledwie kilka dni temu podczas rutynowych obserwacji nieba prowadzonych przez systemy monitorujące obiekty bliskie Ziemi (NEO - Near-Earth Objects). Według danych NASA oraz Jet Propulsion Laboratory obiekt ma od około 16 do 35 metrów średnicy. To rozmiar porównywalny z niewielkim biurowcem lub boiskiem do koszykówki.

 

Jak podkreślają astronomowie cytowani przez "BBC Sky at Night Magazine", podobne obiekty regularnie przelatują w pobliżu naszej planety, jednak większość z nich pozostaje niezauważona aż do momentu zbliżenia. Tym razem udało się wykryć asteroidę odpowiednio wcześnie i bardzo dokładnie wyliczyć jej trajektorię.

Przelot 2026 JH2 będzie jednym z najbliższych udokumentowanych spotkań Ziemi z asteroidą tej wielkości w ostatnich latach. Dla naukowców to cenna okazja do obserwacji. Specjaliści chcą zebrać dane dotyczące składu, ruchu i jasności obiektu, co pomoże w przyszłości lepiej przewidywać zachowanie podobnych asteroid.

 

"Forbes" zwraca uwagę, że 90 tysięcy kilometrów to dystans mniejszy niż orbita wielu satelitów komunikacyjnych. Mimo to eksperci uspokajają - trajektoria asteroidy została bardzo dokładnie przeanalizowana, a obiekt bezpiecznie minie naszą planetę.

 

Do obserwacji przygotowuje się także włoski Virtual Telescope Project, który planuje internetową transmisję na żywo z przelotu kosmicznego gościa. Dzięki temu miłośnicy astronomii z całego świata będą mogli śledzić wydarzenie w czasie rzeczywistym.

 

 

 

 

Naukowcy podkreślają, że takie przeloty pokazują, jak ważne są systemy monitorowania przestrzeni kosmicznej. Większość niewielkich asteroid nie stanowi zagrożenia, jednak regularne śledzenie ich orbit pozwala szybko reagować w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznego obiektu.

 

Tym razem jednak mieszkańcy Ziemi mogą spać spokojnie. Choć sama bliska odległość może robić wrażenie, eksperci podkreślają jednoznacznie: nie istnieje ryzyko uderzenia.

