Xi Jinping uznał kwestię Tajwanu za "najważniejszą sprawę w relacjach chińsko-amerykańskich". - Jeśli zostanie odpowiednio rozwiązana, stosunki między obu krajami będą mogły zachować całkowitą stabilność. Przy nieodpowiednim podejściu oba państwa mogą wejść w kolizję, a nawet konflikt, co popchnie całe relacje chińsko-amerykańskie w bardzo niebezpieczne obszary - podała Xinhua.

Przytoczona przez agencję wypowiedź nie padła podczas części spotkania otwartej dla mediów. Strona amerykańska natomiast w ogóle nie wspomniała w swoim oświadczeniu o Tajwanie, co zostało zauważone przez komentatorów.

Tajwan. Reakcja na wypowiedź Xi Jinpinga. "USA potwierdzały stanowisko"

W reakcji na słowa Xi rzeczniczka rządu Tajwanu Michelle Lee powiedziała, że zagrożenie wojskowe ze strony Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym źródłem niestabilności w regionie. - USA wielokrotnie potwierdzały swoje jasne stanowisko w sprawie zdecydowanego wsparcia Tajwanu i rząd (w Tajpej - red.) jest za to bardzo wdzięczny - podkreśliła Lee, cytowana przez agencję Reutera.

Przed szczytem komentatorzy przewidywali, że Xi może wywierać presję na Trumpa w sprawie Tajwanu. Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część ChRL i dążą do przejęcia nad nią kontroli, nie wykluczając przy tym użycia siły. Protestują też przeciwko sprzedaży Tajwanowi amerykańskiego uzbrojenia.

Marco Rubio ostrzegł w Chiny. To byłby "okropny błąd"

Strona amerykańska odniosła się do sprawy Tajwanu kilka godzin później. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w wywiadzie przeprowadzonym podczas wizyty w Pekinie, że jego zdaniem Chiny chcą pokojowego przyłączenia wyspy, lecz ostrzegł, że próba siłowego podporządkowania Tajwanu byłaby "okropnym błędem".



- Z naszej perspektywy wszelka wymuszona zmiana status quo i obecnej sytuacji byłaby zła dla obu krajów - powiedział Rubio w wywiadzie po zakończeniu czwartkowego spotkania w Wielkiej Hali Ludowej.

Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił ciągłość stanowiska Waszyngtonu. - Nasza polityka w tej kwestii się nie zmieniła. Jest dość spójna na przestrzeni wielu administracji prezydenckich i taka pozostaje - oświadczył. Wypowiedzi Rubio padły w kontekście obaw, że Trump mógłby pójść na ustępstwa wobec Xi.

Amerykańska broń dla Tajwanu

Trump niepokoił sojuszników Tajwanu również sugestiami, że omawia z Xi kwestię amerykańskiej sprzedaży broni dla wyspy, co zdaniem ekspertów naruszałoby wieloletnią politykę USA zakazującą takich konsultacji z Pekinem. Rubio oświadczył, że sprzedaż broni dla Tajwanu "nie była wyeksponowanym tematem" czwartkowych rozmów.

Zaznaczył zarazem, że w grudniu administracja Trumpa ogłosiła pakiet zbrojeniowy dla Tajwanu o wartości 11 mld dolarów - uważany za największy w historii - a kolejny, jeszcze większy, jest prawdopodobnie w przygotowaniu. Pakiet ten został jednak wstrzymany przez Trumpa przed spotkaniem z Xi w związku z chińską presją.