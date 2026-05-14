Jacek Włosowicz, który marcu - po pozytywnych wypowiedziach na temat unijnego programu SAFE - został usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ocenił w czwartek osiem lat rządów tej partii. - Wiele rzeczy osiągnęliśmy, a niestety w niektórych dzianinach zawiedliśmy i to bardzo - stwierdził senator w "Debacie Gozdyry".

"Debata Gozdyry". Jacek Włosowicz uderzył w Zbigniewa Ziobrę

Wskazał przy tym na Zbigniewa Ziobrę. - Zamiast reformować wymiar sprawiedliwości tak, żeby obywatele, jeżeli już mają problem prawny, szli do sądu i byli tam obsłużeni, to zajął się polityczną kwestią - mówił na antenie Polsat News.

Włosowicz ocenił też poczynania byłego ministra sprawiedliwości, który w obliczu zarzutów prokuratorskich najpierw przebywał na Węgrzech, a teraz - prawdopodobnie - jest w Stanach Zjednoczonych. - To w jaki sposób pan poseł, minister Ziobro się teraz zachowuje dla mnie z honorem nie ma nic wspólnego - powiedział.

Rzecznik PiS odpowiedział: Obrzydliwe

Jego słowa skomentował rzecznik PiS. "Senator Włosowicz gdyby miał odrobinę honoru, to by nie oceniał innych... Przez lata na plecach partii i pracy innych wchodził do parlamentu, a potem znikał... leser, nierób..." - napisał Bochenek.

Zdradził, że "niektórzy w klubie nawet nie wiedzieli o jego istnieniu". "Dzisiaj swoją karierę próbuje nieudolnie budować na krytyce gniazda, z którego wyleciał. To jest honorowe? Obrzydliwe" - skwitował.