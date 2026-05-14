Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 12:22 przy ul. Okopowej w Baranowie (województwo mazowieckie). Znajduje się tam miejsce startów i lądowań dla małych samolotów.

Baranów. Wiatrakowiec runął na ziemię. Dwie osoby zostały ranne

Strażacy poinformowali, że maszyna, która runęła na ziemię, to wiatrakowiec, czyli lekki statek powietrzny łączący cechy samolotu i śmigłowca. Chociaż z wyglądu przypomina on mały helikopter, to w czasie lotu nie jest napędzany silnikiem, lecz pędem powietrza.

Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach i uległa niemal całkowitemu spaleniu. Na pokładzie wiatrakowca znajdowały się dwie osoby, które o własnych siłach wydostały się z płonącego wraku.

"Strażacy ugasili palące się szczątki maszyny oraz udzielili pomocy dwóm osobom poszkodowanym, które następnie przekazano ratownikom medycznym przybyłym na miejsce. Poszkodowani po wstępnym zaopatrzeniu przez ZRM na miejscu zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala" - poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Póki co nie wiadomo jaki jest stan zdrowia poszkodowanych, ani co było przyczyną wypadku. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby.