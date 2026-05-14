Polityczny kryzys na Łotwie. Premier zrezygnowała ze stanowiska

Premier Łotwy Evika Siliņa podała się do dymisji - przekazały łotewskie media publiczne. Informacja o jej ruchu stoi w kontrze do środowych twierdzeń ministra spraw wewnętrznych, który zaprzeczał potencjalnej rezygnacji. Tymczasem widmo upadku rządu pojawiło się właśnie w środę, kiedy koalicyjna partia Postępowcy ogłosiła, że ​​nie będzie już dłużej popierać prowadzonej przez rząd polityki.

Premier Łotwy Evika Silina podała się do dymisji
AP/Petros Karadjias
- W tej chwili polityczna zazdrość i wąskie interesy partyjne wzięły górę nad odpowiedzialnością. Widząc silnego kandydata na stanowisko ministra obrony, polityczne gaduły wybrały kryzys - kryzys rządowy. Dlatego ogłaszam swoją rezygnację. To niełatwa decyzja, ale słuszna w tej sytuacji - powiedziała Evika Silina, informując o podaniu się do dymisji.

 

- Poddaję się, ale się nie poddaję - przekazała w oświadczeniu transmitowanym w telewizji.

Wspomniany w oświadczeniu Siliny kandydat na ministra obrony, którego była premier mianowała na następcę Andrisa Sprudsa, to pułkownik Raivis Melnis. Właśnie dymisja dotychczasowego szefa resortu, która nastąpiła po incydencie z ukraińskimi dronami naruszającymi przestrzeń powietrzną Łotwy, miała zaważyć na decyzji o rezygnacji Siliny ze stanowiska. 

 

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics, który zgodnie z konstytucją ma za zadanie wybrać lidera rządu, spotka się w piątek z przedstawicielami wszystkich partii parlamentarnych.

Upadek rządu na Łotwie. Koalicjanci wystąpili przeciw szefowej rządu

Jak donoszą publiczne media łotewskie (LSM) w środę wieczorem minister spraw wewnętrznych Rihards Kozlovskis z partii Nowa Jedność przekonywał, że Siliņa nie planuje rezygnacji.

 

Z kolei w czwartek Andris Suvajevs, lider frakcji parlamentarnej Postępowców, która współtworzyła koalicję, oświadczył, że jeśli w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Siliņy, rząd upadnie. Oświadczył, że rozmowa przeprowadzona z szefową rządu nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów, a rząd de facto utracił zdolność do działania

Maria Literacka / mjo / polsatnews.pl / Reuters
