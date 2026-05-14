Relacjonujące zdarzenie media zauważają, że ucieczka została "dobrze przygotowana" przez członków rodziny aresztanta, który pojawił się w sądzie w celu złożenia zeznań.

Według relacji żandarmerii mężczyzna poprosił o możliwość skorzystania z łazienki, po czym, udając się w jej kierunku odepchnął pilnujących go funkcjonariuszy i rzucił się do ucieczki.

Portugalia. Obława po ucieczce z sądu. Krewni pomogli oskarżonemu zbiec

Ujęcie zbiega, jak twierdzą świadkowie, było trudne, gdyż wmieszał się on w tłum kilkudziesięciu oczekujących w sądzie krewnych, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku.

Na nagraniach wyemitowanych przez telewizję CMTV słychać strzały oddawane przez funkcjonariuszy, a także ludzi, uciekających w popłochu spod gmachu sąu.

Według stacji zbiegowi pomógł m.in. fakt, że goniących go funkcjonariuszy na korytarzu sądu zatrzymało ponad dwudziestu bliższych i dalszych krewnych oskarżonego. Na nagraniu słychać ich krzyki: "Uciekaj!", "Chowaj się!", "To mój kuzyn!".

Portugalska telewizja przypuszcza, że w zdarzenie zamieszany może być również adwokat - był on ostatnią osobą, z którą przed brawurową ucieczką rozmawiał oskarżony.

