Strzały przed sądem w Portugalii. Oskarżony o zabójstwo uciekł z pomocą rodziny
Portugalska policja prowadzi zakrojoną na szeroką skalę obławę za 37-latkiem oskarżonym o usiłowanie zabójstwa, który w środę uciekł z sądu w Ponte de Sor. Według śledczych w brawurowej ucieczce pomogło mu kilkudziesięciu krewnych, blokujących pościg funkcjonariuszy.
Relacjonujące zdarzenie media zauważają, że ucieczka została "dobrze przygotowana" przez członków rodziny aresztanta, który pojawił się w sądzie w celu złożenia zeznań.
Według relacji żandarmerii mężczyzna poprosił o możliwość skorzystania z łazienki, po czym, udając się w jej kierunku odepchnął pilnujących go funkcjonariuszy i rzucił się do ucieczki.
Portugalia. Obława po ucieczce z sądu. Krewni pomogli oskarżonemu zbiec
Ujęcie zbiega, jak twierdzą świadkowie, było trudne, gdyż wmieszał się on w tłum kilkudziesięciu oczekujących w sądzie krewnych, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku.
Na nagraniach wyemitowanych przez telewizję CMTV słychać strzały oddawane przez funkcjonariuszy, a także ludzi, uciekających w popłochu spod gmachu sąu.
Według stacji zbiegowi pomógł m.in. fakt, że goniących go funkcjonariuszy na korytarzu sądu zatrzymało ponad dwudziestu bliższych i dalszych krewnych oskarżonego. Na nagraniu słychać ich krzyki: "Uciekaj!", "Chowaj się!", "To mój kuzyn!".
Portugalska telewizja przypuszcza, że w zdarzenie zamieszany może być również adwokat - był on ostatnią osobą, z którą przed brawurową ucieczką rozmawiał oskarżony.
