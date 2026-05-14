Cienkowska podkreśliła, że obiekt jest "jedną z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce".

"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" - przekazała szefowa resortu kultury na platformie X.

Dymisja dyrektora po skandalu. Muzeum w Wilanowie zabrało głos

Głos na temat zwolnienia dyrektora zabrało również muzeum. Na koncie placówki w mediach społecznościowych pojawiło się obszerne oświadczenie instytucji.

"Przez ponad dwie dekady Paweł Jaskanis kierował instytucją kultury, która stała się jednym z najważniejszych muzeów w Polsce i rozpoznawalnym miejscem dialogu w obszarze historii, sztuki, przyrody oraz współczesnej refleksji nad dziedzictwem" - czytamy we wpisie.

"Dzięki jego wizji, determinacji oraz motywacji, jaką dawał całemu zespołowi specjalistów, możliwe było przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań konserwatorskich, badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych, które pozwoliły utrzymać status wyjątkowej historycznej rezydencji królewskiej" - Dodano.

We wpisie wskazano również, że placówka pod rządami Jaskanisa przeszła "intensywne przemiany".

"Dziękujemy Pawłowi Jaskanisowi za lata służby na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, za konsekwencję w realizacji ambitnych celów oraz za wspólnotę pracy budowaną z wieloma pokoleniami pracowników, współpracowników, partnerów i przyjaciół Muzeum" - napisano w podsumowaniu.

Impreza techno na terenie państwowego muzeum

W sobotę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbył się koncert techno. Wydarzenie organizowane pod nazwą Circoloco od początku budziło sporo kontrowersji. Imprezę skrytykowało m.in. stowarzyszenie "Miasto jest Nasze".

"Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Warszawa leży plackiem wobec zamożnych i wpływowych. Milionerzy wymyślili sobie event w miejscu zupełnie do tego nieprzystosowanym - Pałacu Wilanów. Kosztem natury, kosztem bezsennej nocy dla wielu mieszkańców okolicznych bloków, z jawnym pokazaniem, że są równi i równiejsi" - napisali aktywiści w mediach społecznościowych.

Członkowie stowarzyszenia zwrócili uwagę, że zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt.

"Na co dzień w Pałacu nie wolno nawet usiąść na trawniku, na wszystko się chucha i dmucha. Ale jak masz pieniądze i znajomych to można tu zrobić klepisko. Za przyzwoleniem władz centralnych i pod patronatem Prezydenta Warszawy (co z tego że ostatecznie wycofanym na chwilę przed wydarzeniem?) Albo Warszawa ma gospodarza z krwi i kości, który poruszy niebo i ziemię w takich sprawach albo influensera, którego władza ogranicza się do wrzucania rolek na Instagramie i wizyt w mediach żeby opowiadać okrągłe formułki i buzzwordy" - podkreślili aktywiści.