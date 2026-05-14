Ludmiła Piosik jest emerytką. W 2016 roku kupiła z mężem działkę w miejscowości Karczewko w Wielkopolsce. - Sprzedaliśmy cały swój majątek i przeprowadziliśmy się z Poznania tutaj do lasu. Stwierdziliśmy, że warto tutaj zainwestować, kupić działkę, wybudować swój dom i doczekać starości w ciszy, spokoju. Tak było do 2021 roku - opowiada pani Ludmiła.

Pięć kilometrów dalej w Bednarach, w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, mieszka Magdalena Przesławska. - Samoloty wylatują zza tych drzew, jest takie wrażenie, jakby miały czasami po prostu zawadzić o nasz komin. Przy tym jest taki ryk silnika, że po prostu człowiek nie wie, co się dzieje. Wybiega z domu sprawdzić, co się wyprawia - mówi.

Samoloty latają nad ich domami. Mieszkańcy narzekają na hałas

Panie Magdalena i Ludmiła od kilku lat protestują przeciwko działalności firmy, która organizuje w ich okolicy skoki spadochronowe. - To jest tak, jakby ktoś kosił tu trawę przez całe osiem godzin. Jak mamy zamknięte okna, mimo że mamy najnowocześniejsze potrójne szyby, to samolot słychać. Z koleżanką zaczęłyśmy jeździć i zbierać podpisy od ludzi, którym też ten hałas przeszkadza. I się okazało, że jest nas bardzo dużo - tłumaczy pani Ludmiła.

- Spadła o godzinie 21.00 na moją posesję spadochroniarka. Od rana do wieczora ja mam tutaj poligon desantowy. Po prostu skoczkowie nadlatują z każdego miejsca. Przelatują również nad moim domem na niskich wysokościach. Towarzyszą temu dzikie wrzaski. To się dzieje od czterech lat, jak tu przyszedł Sky Camp - dodaje pani Magdalena.

Okoliczni mieszkańcy organizują protesty. - Na normalnym lotnisku ten hałas jest tylko przy starcie oraz lądowaniu. Natomiast tutaj firma Sky Camp głównie prowadzi działalność polegającą na skokach spadochronowych. W związku z tym kilkunastu spadochroniarzy wchodzi do samolotów, ten startuje i wprowadza ich na bardzo dużą wysokość. W związku z tym robi kółka i na tych kółkach lata i wzbija się do góry – relacjonuje Renata Ogórkiewicz.

- Te kręgi, ta czerwona linia, to są dane z Flightradar. W tym dniu mamy 19 lotów. Każdy lot to są 3 - 4 kręgi. Czyli mamy ponad 70 kręgów w ciągu dnia, w ciągu 12 godzin i 41 minut. Prawie 8 godzin hałasu w ciągu tego dnia z decybelami 70-80 w pikach – wylicza Wojciech Gośliński, prezes Fundacji Twoja Zielonka.

- Każdą sobotę, niedzielę lub też często w czwartek, piątek wstajemy i włączony jest od razu tak zwany świder, czyli samolot startuje, lata i ten hałas praktycznie utrzymuje się przez cały dzień – opowiada Jacek Kowalczak.

- Zamknęliśmy drzwi, okna od tarasu i w domu słuchaliśmy muzyki. To nie idzie po prostu wytrzymać. To się odbija później na śnie – podkreśla Janusz Leyko.

- W związku z tym mamy problemy natury psychicznej, natury fizycznej. Nie chcemy, żeby taka działalność odbywała się naszym kosztem, kosztem naszego zdrowia - dodaje Renata Ogórkiewicz.

Mieszkańcy protestują. Urzędnicy są bezradni

Urzędnicy znają problem, ale wydają się bezradni. - Starosta poznański nałożył na zarządzającego lotniskiem obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego z kompleksowymi badaniami hałasu. Z danych, które w tych badaniach zostały wykazane, ten równoważny poziom dźwięku nie był przekroczony. Dopuszczalny poziom to 60 dB - mówi Paweł Jazy ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

- Mamy akurat możliwość zilustrowania tego, co jest nie tak z tymi badaniami. Są udokumentowane trasy samolotu w zwykły dzień i trasy samolotu w jeden z dwóch dni, kiedy były wykonywane pomiary zlecone przez firmę Sky Camp dla starostwa. Z tego wynika, że firma musiała wiedzieć, gdzie są punkty pomiarowe. Jak to się mówi: przypadek? Nie sądzę – odpowiada Michał Remiszewski.

Dziennikarze "Interwencji" pojechali na lotnisko, żeby porozmawiać z organizatorem skoków spadochronowych.

- Pilot samolotu nie ma wpływu na kierunek startu. Jeżeli w danym dniu zostaną postawione mikrofony na przykład po stronie wschodniej, a my startujemy na zachód, to po prostu nic z tym nie zrobimy. Jak wieje wiatr z zachodu, to musimy startować na zachód. Jest absolutną bzdurą mówienie, że pilot miałby omijać mikrofony – zapewnia Sebastian Dratwa, prezes Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp. Dodaje, że "właściwie tylko w weekendy ludzie chcą do nas przyjeżdżać", więc firma nie może działać w inny sposób.

- Złożyłam pozew do sądu, bo się nie da żyć. Chcę, żeby oni albo w ogóle nie latali, albo nie latali w weekend, żebym mogła odpocząć – tłumaczy Ludmiła Piosik.

- Dostaliśmy wszelkie pozwolenia, zapłaciliśmy pieniądze, żeby zamanifestować to, do czego mamy prawo manifestować. Banery nie stały nawet 24 godzin. Zostały zniszczone, uszkodzone, zdeptane – opowiada Wojciech Gośliński prezes Fundacji Twoja Zielonka.

Konflikt się zaognia. "To my dostajemy pogróżki"

Sytuacja wokół lotniska w Bednarach coraz bardziej się zaognia. - Ktoś wyjechał z bazy Sky Campu, wjeżdżając w naszą legalnie zgłoszoną demonstrację, wjechał w ludzi, uderzając jednego z demonstrantów – wspomina Wojciech Gośliński, prezes Fundacji Twoja Zielonka.

- Sky Camp nie ma z tym nic wspólnego. Faktycznie współpracujemy z tą osobą, to było tak, że została ona zatrzymana przez grupę protestujących osób, która wyszła mu pod samochód, zatrzymała go, wkładając swoje tablice pod maskę. A kiedy otworzył okno, jedna pani wsadziła rękę z telefonem do samochodu i zaczęła go nagrywać z bliskiej odległości - przekonuje Sebastian Dratwa, prezes stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp.

Pytany dlaczego ta osoba miała kominiarkę stwierdził, że "chciała pojechać do domu, ale nie chciała być rozpoznana". - Apelujemy do naszej społeczności, żeby nie dać się sprowokować. I taka jest prawda, że to my dostajemy pogróżki - dodał.

Sebastian Dratwa odniósł się również do zarzutów o zniszczone billboardy, które nazwał "totalną bzdurą". - Jeżeli kiedykolwiek usłyszymy, że ktoś powie, że Sky Camp zniszczył billboardy, to powiem, że jest to kłamstwo i po prostu nie pozostawimy tego. Sky Camp nie ma absolutnie żadnego związku z jakimikolwiek aktami wandalizmu. Nie jest tajemnicą, że w promieniu tego lotniska ma się pojawić farma wiatraków. A żeby ta farma wiatraków mogła powstać, trzeba zamknąć lotnisko. Moim zdaniem celem tych osób jest zamknięcie naszej działalności, a docelowo lotniska. W tym wszystkim chodzi o pieniądze - ocenił prezes.

- My nie możemy tej walki odpuścić. Dlatego, że to jest walka o nasze zdrowie, o nasze życie, o nasze bezpieczeństwo i nasze prawo do odpoczynku - podsumowuje Renata Ogórkiewicz.

