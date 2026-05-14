Burze w czwartek skupią się na północno-zachodnich rejonach kraju, jednak nie będą to jedyne miejsca, w których trzeba będzie uważać. Na zachodzie lokalnie zagrzmiało rano, jednak z mocniejszym załamaniem pogody trzeba się liczyć w okolicach południa, a miejscami nieco wcześniej.

Burze opanują kraj. Wiele regionów w zasięgu

Najpierw burze zaznaczą swoją obecność na obszarze Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej, a potem szybko przesuną się w stronę Pomorza, Kujaw, Mazowsza, Warmii i Mazur. W kolejnych godzinach mogą się "łączyć w formacje wielokomórkowe" - ostrzegają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Zagrzmi nie tylko tam. Wiele wskazuje na to, że po południu pogoda pogorszy się również na południu, przede wszystkim na styku Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolski. "Burze prawdopodobne są w większości kraju" - podkreślają specjaliści z IMGW.

IMGW Prognoza burzowa IMGW na czwartek. Według ekspertów mogą się one pojawić w dużej części kraju

Burze przyniosą więcej deszczu - lokalnie w ciągu 10 minut może spaść do 3-8 litrów wody na metr kwadratowy. Łącznie w trakcie burz może w czwartek miejscami spaść do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również drobny grad. W niektórych regionach opady gradu mogą się okazać dość intensywne.

Synoptycy ostrzegają. Wskazują największe zagrożenie podczas burz

Deszcz i grad nie będą największym problemem. Według specjalistów "lokalnie istotniejsze zagrożenie mogą stanowić porywy wiatru osiągające prędkość 75 km/h".

Od rana w związku z burzami obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w następujących województwach:

pomorskim ;

; kujawsko - pomorskim ;

- ; wschodniej połowie zachodniopomorskiego ;

; centralnej i zachodniej części warmińsko - mazurskiego ;

- ; północno-wschodniej połowie wielkopolskiego ;

; północno-zachodnich rejonach łódzkiego ;

; zachodnich rejonach mazowieckiego.

Zaczną one obowiązywać o godz. 13:00 i utrzymają się do 19:00.

IMGW Alerty IMGW pierwszego stopnia z powodu burz wydano dla siedmiu województw

Pogoda będzie niezbyt przyjemna nie tylko tam, gdzie doświadczymy burz. Nawet tam, gdzie uda się ich uniknąć, warunki mogą pozostawić sporo do życzenia. Temperatury wciąż będą mało wiosenne.

Do lata wciąż daleko. Ocieplenie jest symboliczne

Apogeum ochłodzenia w tym tygodniu przypadło na środę. Tego dnia najcieplej było w Racioborzu, jednak termometry pokazały tam jedynie 15,4 st. C. W większości kraju było minimalnie powyżej bariery 10 stopni.

W czwartek będzie wyraźnie cieplej, jednak wciąż trudno to nazwać znaczącą poprawą. Przeważnie będzie od 12 do 14 st. C, a w centrum w okolicach 16. Tylko na południowym wschodzie, gdzie aura będzie najłagodniejsza, możemy liczyć na wartości dochodzące do 20 st. C.

WXCHARTS Według prognoz IMGW tylko na południowym wschodzie możemy liczyć na temperatury dochodzące do 20 st. C

Przeważnie będzie pochmurnie, z możliwymi przejaśnieniami pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie. Poza burzami wiatr nie powinien znacząco obniżał temperatury odczuwalnej, ponieważ przeważnie będzie słaby i umiarkowany.