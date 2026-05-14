Prorosyjski polityk w Sejmie na zaproszenie posłów od Brauna. "Oni już się nawet nie kryją"

"Oni już się nawet nie kryją. Braun właśnie pokazał, po której jest stronie. I nie jest to strona Polski" - tak Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował wystąpienie polityków Konfederacja Korony Polskiej z prorosyjskim politykiem AfD w Sejmie. Wicepremier i szef MON stwierdził, że posłowie "budują swoją pozycję kosztem bezpieczeństwa Polski".

Prorosyjski polityk AfD Steffen Kotre został zaproszony do Sejmu przez posłów partii Grzegorza Brauna

W środę w Sejmie na zorganizowanej przez posłów KKP Włodzimierza Skalika i Romana Fritza konferencji prasowej pojawiła się trójka polityków niemieckiej prawicowo-populistycznej partii AfD. Jednym z nich był Steffen Kotre, znany m.in. ze swoich prorosyjskich wypowiedzi, który w listopadzie 2025 roku brał udział w prokremlowskiej konferencji w Soczi.

 

Kosiniak-Kamysz, pytany w czwartek w Sejmie, jak ocenia pomysł zaproszenia niemieckiego polityka, odparł: - Tak samo jak większość pomysłów oszołomów z Konfederacji Korony Polskiej.

 

- Oceniam je jako projekty zagrażające bezpieczeństwu i kompletnie oderwane od tego, co się dziś dzieje w Europie i na świecie - powiedział wicepremier.

Wicepremier i szef MON dodał, że "budowanie swojej pozycji politycznej kosztem bezpieczeństwa Polski to jest najgorsze co mogą robić", a Braun i jego reprezentanci w Sejmie działają na szkodę kraju.

 

Do sprawy wicepremier odniósł się też później we wpisie na platformie X. "Oni już się nawet nie kryją. Braun właśnie pokazał, po której jest stronie. I nie jest to strona Polski. Wybór jest prosty - albo suwerenna, bezpieczna Polska w rodzinie Zachodu, albo kolejne rosyjskie trojańskie konie w Sejmie" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

 

 

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP
