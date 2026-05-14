Premier Alexandru Munteanu zabrał głos w sprawie Naddniestrza podczas środowego wystąpienia w mołdawskiej telewizji. W odpowiedzi na pytanie, kiedy miałoby dojść do reintegracji tego regionu, powiedział, że nie może podać konkretnego terminu, jednak władze chciałyby to zrobić jak najszybciej.

Sprawa Naddniestrza. Alexandru Munteanu o reintegracji regionu

Zdaniem szefa rządu proces włączania separatystycznego regionu zajmie trochę czasu, ale "niektóre kluczowe kwestie" mogą zostać rozwiązane na przestrzeni najbliższych lat. - Myślę, że zmierzamy w tym kierunku. Mam wielką nadzieję i wierzę, że nasze szanse na reintegrację tej części Mołdawii są teraz większe niż kiedykolwiek - powiedział Munteanu.

Dokładną datę, jak mówił, mógłby podać, "gdyby miał magiczną różdżkę". Wskazał, że sprawa Naddniestrza "jest dla wszystkich ogromnym problemem". Jego zdaniem nie jest on związany z konfliktem etnicznym ani religijnym, co "wyjaśnia kolegom z Unii Europejskiej".

- To nie Górski Karabach ani Strefa Gazy. To problem okupacji, problem wojsk rosyjskich. Mamy plan: utworzyliśmy fundusz konwergencji i przygotowaliśmy plan podatkowy. Ale kluczowym czynnikiem, moim zdaniem, jest rozwiązanie kwestii wojskowej - stwierdził premier Mołdawii.

Naddniestrze a negocjacje z UE. Mołdawia chce "jak najszybciej" rozwiązać problem

Poruszono także kwestię problemu, jaki sprawa Naddniestrza rodzi w kontekście prowadzonych od 2024 r. negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Padło pytanie o możliwe scenariusze: taki, w którym UE ignoruje nierozwiązany konflikt, oraz taki, w którym Mołdawia go kończy.

- Oczywiście, chcielibyśmy rozwiązać kwestię reintegracji jak najszybciej. Trudno powiedzieć, jak szybko to będzie możliwe. Wierzę jednak, że w nadchodzących latach uda nam się rozwiązać kilka kluczowych kwestii - wskazał Munteanu. Dodał, że w jego oczach reintegracja "przede wszystkim dotyczy ludzi, a nie terytorium".

Konflikt Mołdawii z Naddniestrzem trwa od 1990 r., kiedy to separatyści z mołdawskiego terytorium naddniestrzańskiego ogłosili niepodległość. Wybuchła wówczas dwuletnia wojna domowa zakończona zawieszeniem broni. Suwerenności Naddniestrza nie uznaje żadne państwo. Jedynie inne nieuznawane terytoria - Abchazja i Osetia Południowa - traktują ten region jak niepodległy kraj.