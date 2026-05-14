Polski samochód elektryczny coraz bliżej. Podano kluczowe daty
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przedstawił swoją wizję funkcjonowania spółek Skarbu Państwa oraz zdradził szczegóły dotyczące projektu polskiego samochodu elektrycznego. Jak zapowiedział, budowa fabryki ma rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze pojazdy mogłyby wyjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
Deklaracje dotyczące projektu polskiego samochodu elektrycznego padły podczas kongresu Impact'26 w Poznaniu. Balczun poinformował, że podpisano już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 4,5 mld zł. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.
- Obecnie jesteśmy na etapie początkowym. Pierwszy kwartał 2027 roku to będzie wbicie łopaty pod budowę naszej fabryki - zapowiedział minister.
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem pierwsze modele polskiego auta elektrycznego miałyby zostać wyprodukowane w 2029 roku. Projekt ma być jednym z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnego przemysłu i elektromobilności w Polsce.
Państwowe spółki w świecie bieznesu. Minister wskazał poważny problem
W trakcie wystąpienia Balczun podkreślał również znaczenie państwowych aktywów dla całej gospodarki. Jak zaznaczył, program "Aktywny właściciel" powstał na bazie jego doświadczeń menedżerskich i ma usprawnić zarządzanie spółkami państwowymi.
- Aktywa państwowe to ogromny zasób dotykający każdego obszaru gospodarki. Bycie właścicielem to szybsze rozwiązywanie problemów - mówił minister.
Według Balczuna spółki kontrolowane przez państwo powinny działać bardziej w oparciu o zasady biznesowe niż polityczne. Podkreślił, że choć wpływ polityki na tego typu podmioty jest nieunikniony, musi mieć "racjonalny" charakter.
- Spółki państwowe to nasze narodowe czempiony. Tworzymy nowoczesne produkty - zaznaczył.
Minister podał również przykład problemów komunikacyjnych w spółkach Skarbu Państwa. Jak stwierdził, niedopuszczalne są sytuacje, w których na spotkanie z prezesem państwowej firmy trzeba czekać miesiącami.