Deklaracje dotyczące projektu polskiego samochodu elektrycznego padły podczas kongresu Impact'26 w Poznaniu. Balczun poinformował, że podpisano już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 4,5 mld zł. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.

- Obecnie jesteśmy na etapie początkowym. Pierwszy kwartał 2027 roku to będzie wbicie łopaty pod budowę naszej fabryki - zapowiedział minister.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem pierwsze modele polskiego auta elektrycznego miałyby zostać wyprodukowane w 2029 roku. Projekt ma być jednym z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnego przemysłu i elektromobilności w Polsce.

Państwowe spółki w świecie bieznesu. Minister wskazał poważny problem

W trakcie wystąpienia Balczun podkreślał również znaczenie państwowych aktywów dla całej gospodarki. Jak zaznaczył, program "Aktywny właściciel" powstał na bazie jego doświadczeń menedżerskich i ma usprawnić zarządzanie spółkami państwowymi.

- Aktywa państwowe to ogromny zasób dotykający każdego obszaru gospodarki. Bycie właścicielem to szybsze rozwiązywanie problemów - mówił minister.

Według Balczuna spółki kontrolowane przez państwo powinny działać bardziej w oparciu o zasady biznesowe niż polityczne. Podkreślił, że choć wpływ polityki na tego typu podmioty jest nieunikniony, musi mieć "racjonalny" charakter.

- Spółki państwowe to nasze narodowe czempiony. Tworzymy nowoczesne produkty - zaznaczył.

Minister podał również przykład problemów komunikacyjnych w spółkach Skarbu Państwa. Jak stwierdził, niedopuszczalne są sytuacje, w których na spotkanie z prezesem państwowej firmy trzeba czekać miesiącami.