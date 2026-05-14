Polacy ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można uzyskać dodatkowe sześć dni urlopu

Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia. Wraz z jego wzrostem zatrudniony zyskuje przywileje. Problemem pozostawał fakt, że system nie obejmował aktywności zawodowej na umowie zlecenia czy samozatrudnieniu. To się obecnie zmieniło.

Dłuższy urlop. Te warunki trzeba spełnić

Od stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, a od maja 2026 r. w prywatnym, obowiązują przepisy pozwalające do stażu pracy doliczyć czas objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub samodzielnym opłacaniem składek, czyli aktywność:

na umowie agencyjnej

na umowie zlecenia

w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

na zasadzie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych

w ramach działalności gospodarczej za granicą

Ma to znaczenie chociażby dla długości urlopu. Jego wymiar jest powiązany z historią zatrudnienia. Co najmniej 10-letni staż zapewnia 26 dni wolnego, zaś krótszy - już 20 dni.

Dla przykładu: poświadczenie 6 lat działalności i 5 lat na umowach zlecenia daje 11 lat wysługi, a więc automatycznie dłuższy odpoczynek. Należy dodać, że jeśli pracownik wykorzystał cały 20-dniowy urlop w roku kalendarzowym, a następnie w tym samym roku osiągnął dziesięcioletni staż pracy dzięki udokumentowaniu "brakującego" czasu, ma prawo do urlopu uzupełniającego. Wynosi on 6 dni (różnica między poprzednim a nabytym wymiarem).

Uwaga na wyjątek. Jak czytamy na stronie ZUS-u: "ZUS nie będzie wystawiał zaświadczeń za okresy, kiedy wykonywałeś np. umowę zlecenia i jednocześnie miałeś status ucznia lub studenta, ponieważ nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym".

Aktualizacja stażu pracy. Szereg korzyści

To nie wszystko. Jak przypomina Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, aktualizacja okresu aktywności zapewnia też:

wyższy dodatek stażowy

uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej

możliwość ubiegania się o stanowisko wymagające odpowiedniego stażu

dłuższe wypowiedzenie umowy o pracę oraz wyższą odprawę

Aby z tego skorzystać, trzeba pamiętać, że pracownicy mają 24 miesiące (od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, a od 1 maja 2026 r. - w prywatnym) na udokumentowanie przepracowanych lat.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Najprościej zrobić to poprzez złożenie do ZUS wniosku o odpowiednie zaświadczenie (formularz USP). Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS lub aplikację mZUS. Nie trzeba do niego załączać żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS wystawi zaświadczenie na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego i powiadomi o jego dostępności SMS-em, e-mailem lub przez aplikację.

Jeśli jednak ZUS nie posiada pełnych danych lub odmówi wydania zaświadczenia, trzeba zdobyć dokumenty poświadczające daną aktywność. Mogą to być:

oświadczenie od zleceniodawcy

umowa o wykonywaniu pracy zarobkowej

świadectwa pracy wydawane za granicą

dokumenty z instytucji ubezpieczeniowych lub podatkowych

Nie każda umowa będzie zaliczona

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów pojawiają się pytania dotyczące np. umów o dzieło. Niestety, na ich podstawie nie przewidziano aktualizacji długości zatrudnienia.

Resort pracy nie pozostawia ponadto wątpliwości: zmiany nie przekładają się na prawo do renty czy emerytury albo wysokość tych świadczeń.

Jeśli chodzi o dodatki stażowe, należy pamiętać o pewnym "haczyku". Regulują je przepisy zakładowe, więc aktualizacja okresów zatrudnienia niekoniecznie oznacza automatyczne ich przyznanie.

