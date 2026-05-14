Polacy ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można uzyskać dodatkowe sześć dni urlopu
Dłuższy urlop oraz wyższe nagrody i odprawy, to część korzyści wynikających ze zmian przepisów dotyczących stażu pracy. Od maja 2026 r. nowe zasady obowiązują już wszystkich pracowników w Polsce.
Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia. Wraz z jego wzrostem zatrudniony zyskuje przywileje. Problemem pozostawał fakt, że system nie obejmował aktywności zawodowej na umowie zlecenia czy samozatrudnieniu. To się obecnie zmieniło.
Dłuższy urlop. Te warunki trzeba spełnić
Od stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, a od maja 2026 r. w prywatnym, obowiązują przepisy pozwalające do stażu pracy doliczyć czas objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub samodzielnym opłacaniem składek, czyli aktywność:
- na umowie agencyjnej
- na umowie zlecenia
- w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
- na zasadzie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych
- w ramach działalności gospodarczej za granicą
Ma to znaczenie chociażby dla długości urlopu. Jego wymiar jest powiązany z historią zatrudnienia. Co najmniej 10-letni staż zapewnia 26 dni wolnego, zaś krótszy - już 20 dni.
Dla przykładu: poświadczenie 6 lat działalności i 5 lat na umowach zlecenia daje 11 lat wysługi, a więc automatycznie dłuższy odpoczynek. Należy dodać, że jeśli pracownik wykorzystał cały 20-dniowy urlop w roku kalendarzowym, a następnie w tym samym roku osiągnął dziesięcioletni staż pracy dzięki udokumentowaniu "brakującego" czasu, ma prawo do urlopu uzupełniającego. Wynosi on 6 dni (różnica między poprzednim a nabytym wymiarem).
Uwaga na wyjątek. Jak czytamy na stronie ZUS-u: "ZUS nie będzie wystawiał zaświadczeń za okresy, kiedy wykonywałeś np. umowę zlecenia i jednocześnie miałeś status ucznia lub studenta, ponieważ nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym".
Aktualizacja stażu pracy. Szereg korzyści
To nie wszystko. Jak przypomina Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, aktualizacja okresu aktywności zapewnia też:
- wyższy dodatek stażowy
- uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej
- możliwość ubiegania się o stanowisko wymagające odpowiedniego stażu
- dłuższe wypowiedzenie umowy o pracę oraz wyższą odprawę
Aby z tego skorzystać, trzeba pamiętać, że pracownicy mają 24 miesiące (od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, a od 1 maja 2026 r. - w prywatnym) na udokumentowanie przepracowanych lat.
Jak złożyć wniosek do ZUS?
Najprościej zrobić to poprzez złożenie do ZUS wniosku o odpowiednie zaświadczenie (formularz USP). Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS lub aplikację mZUS. Nie trzeba do niego załączać żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS wystawi zaświadczenie na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego i powiadomi o jego dostępności SMS-em, e-mailem lub przez aplikację.
Jeśli jednak ZUS nie posiada pełnych danych lub odmówi wydania zaświadczenia, trzeba zdobyć dokumenty poświadczające daną aktywność. Mogą to być:
- oświadczenie od zleceniodawcy
- umowa o wykonywaniu pracy zarobkowej
- świadectwa pracy wydawane za granicą
- dokumenty z instytucji ubezpieczeniowych lub podatkowych
Nie każda umowa będzie zaliczona
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów pojawiają się pytania dotyczące np. umów o dzieło. Niestety, na ich podstawie nie przewidziano aktualizacji długości zatrudnienia.
Resort pracy nie pozostawia ponadto wątpliwości: zmiany nie przekładają się na prawo do renty czy emerytury albo wysokość tych świadczeń.
Jeśli chodzi o dodatki stażowe, należy pamiętać o pewnym "haczyku". Regulują je przepisy zakładowe, więc aktualizacja okresów zatrudnienia niekoniecznie oznacza automatyczne ich przyznanie.