W Radzie Najwyższej zarejestrowano nowy projekt ustawy o gwarantowanym podstawowym poziomie świadczeń dla żołnierzy - przekazał ukraiński nadawca TSN. Dokument proponuje powiązanie wysokości świadczenia pieniężnego ze średnim wynagrodzeniem na Ukrainie.

Posłowie opracowali już system automatycznego przeliczania i znaleźli kilka źródeł finansowania. W parlamencie zarejestrowano projekt ustawy nr 15245 "W sprawie gwarantowanego podstawowego poziomu świadczeń pieniężnych dla żołnierzy".

Duże pieniądze dla ukraińskich żołnierzy. Politycy szykują podwyżkę

Jego celem jest ustawowe uregulowanie kwestii odpowiednich świadczeń materialnych i pieniężnych dla obrońców zgodnie z warunkami służby, a także stworzenie zachęt do utrzymywania wykwalifikowanego personelu w wojsku. W dokumencie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu regularnej indeksacji świadczeń pieniężnych dla żołnierzy.

W szczególności planowane jest kwartalne przeliczanie świadczeń - pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Proponuje się zwiększenie wysokości świadczenia pieniężnego o współczynnik, który wyniesie 150% stopy wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na Ukrainie za poprzedni kwartał.

Zakłada się, że wzrost ten nastąpi automatycznie, zgodnie z procedurą określoną przez Radę Ministrów. Ponadto projekt ustawy ustanawia gwarantowany minimalny poziom wsparcia finansowego dla personelu wojskowego - nie niższy niż 150% przeciętnego wynagrodzenia na Ukrainie za kwartał poprzedzający wypłatę.

Dokument zawiera również zmiany w ustawie "O ochronie socjalnej i prawnej personelu wojskowego i członków ich rodzin", wynikające z proponowanych innowacji. W pierwszym etapie planuje się zapewnić realizację inicjatywy w ramach środków już przeznaczonych na sektor obronny.

W przypadku konieczności dodatkowego finansowania, koszty proponuje się pokryć z funduszu rezerwowego. W przyszłości finansowanie projektu ustawy powinno być realizowane z budżetu przeznaczonego na obronę Ukrainy.

Autorzy inicjatywy proponują również rekompensatę ewentualnych dodatkowych kosztów poprzez redukcję nieefektywnych wydatków budżetowych i zwiększenie dochodów dzięki odmłodzeniu gospodarki. Oddzielnie przewidziano możliwość wykorzystania środków zarezerwowanych w ramach państwowego programu "Obsługa Długu Państwowego".

Ponadto planuje się rekompensatę potencjalnego zmniejszenia dochodów ogólnych i celowych budżetu państwa kosztem pomocy międzynarodowej, dotacji Unii Europejskiej, wsparcia rządów innych państw, organizacji międzynarodowych oraz pożyczek z zagranicznych instytucji finansowych.

Tyle zarobią ukraińscy żołnierze. Podano kwoty

Przypominamy, że na Ukrainie rozpoczyna się gruntowna reforma systemu wypłat dla wojska, której celem jest sprawiedliwy podział środków w zależności od doświadczenia, złożoności zadań i jakości dowodzenia. Pierwsze efekty podwyżki spodziewane są w czerwcu. Minimalna pensja na tyłach wzrośnie z 20 do 30 tysięcy hrywien, wynagrodzenia dowódców zostaną podwojone, a na linii frontu zostanie wprowadzony nowy system premii bojowych.

Największe wsparcie otrzyma piechota na linii frontu. Średnio taki żołnierz otrzyma 250-400 tys. hrywien miesięcznie. Nawiasem mówiąc, na Ukrainie trwa digitalizacja książeczek pracy, która powinna zakończyć się do 10 czerwca 2026 r. i ma bezpośredni wpływ na wojsko, ponieważ ich przyszły staż pracy i emerytury zależą od poprawności danych elektronicznych.

Okresy służby są uwzględniane w ubezpieczeniowym stażu pracy, ale tylko wtedy, gdy są prawidłowo odzwierciedlone w elektronicznym rejestrze Funduszu Emerytalnego. Jeśli książeczka pracy zawiera już pełny zapis służby z danymi z legitymacji wojskowej, nie ma potrzeby jej ponownego składania.