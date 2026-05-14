W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński zwołał wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego partii, które odbyło się w Sękocinie pod Warszawą. Z doniesień przekazanych przez Wirtualną Polskę oraz Radio Zet wynika, że podczas spotkania doszło do poważnych starć między politykami.

Eskalacja napięć w PiS. "Bronić Ziobry za wszelką cenę"

Podczas posiedzenia Mateusz Morawiecki miał krytykować linię partii. Wskazywał, że radykalizacja przekazu jest wyrazem "suwpolizacji" PiS (pojęcie utworzone od nazwy Suwerennej Polski pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry - red.), co nie służy ugrupowaniu, za to służy Donaldowi Tuskowi.

Wątek byłego ministra sprawiedliwości, ukrywającego się obecnie w Stanach Zjednoczonych, zdominował kolejną część spotkania. Z ust Kaczyńskiego miał paść nakaz bronienia Ziobry "za wszelką cenę".

Jeden z posłów został przy tym skrytykowany za rzekomą wypowiedź o tym, że wolałby pójść do więzienia, niż ukrywać się za granicą. Z ustaleń Onetu wynika, że tą osobą jest Grzegorz Lorek. Zdaniem Kaczyńskiego Ziobro "nie ma w Polsce szans na uczciwy proces, o czym należy mówić".

Nieoficjalnie: Kaczyński zakaże stowarzyszeń, Morawiecki gotowy odejść

Co więcej, zwrotu akcji doczekała się także trawiąca partię sprawa stowarzyszeń. Wbrew wcześniejszym twierdzeniom prezes ogłosił, że zwoła Komitet Polityczny PiS i tworzenie tego typu grup w obrębie partii zostanie zakazane.

Zapowiedź tego ruchu miała nastąpić na podstawie krytyki płynącej ze strony zwolenników Czarnka, który podczas spotkania wszedł w zdecydowany spór z Morawieckim. Zdaniem byłego ministra edukacji twórca "Rozwoju Plus" sabotuje jego kampanię programową.

Źródła WP wskazały, że Czarnek postrzega ogłoszenie go kandydatem na premiera za przedwczesne. Uważa też, że działania Morawieckiego osłabiły grający na korzyść partii "efekt Czarnka". Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, były minister edukacji miał od Morawieckiego usłyszeć, że ten gotowy jest opuścić PiS, co miałoby nastąpić tej jesieni.