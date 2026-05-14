Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wtorek, że do jego urzędu dotarły dokumenty z Naczelnego Sądu Administracyjnego i w najbliższych dniach stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji akt małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

Zapowiedział też, że będą dokonywane również transkrypcje dokumentów, w sprawie których nie zapadły takie wyroki.

Jak ogłosił w czwartek, pierwsza tego typu sprawa doczekała się rozwiązania. - Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast - przekazał.

Zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.

Trzaskowski podkreślił, że bardzo się cieszy z zapowiedzi premiera, że rząd przyjmie rozporządzenie w tej sprawie. - Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. My będziemy tego typu wnioski rozpatrywać bardzo szybko, ponieważ obowiązują nas wyroki sądów - dodał.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu tego roku w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.