Gwałtowna burza nad Uttar Pradesh, położonym na północy najludniejszym stanem Indii, doprowadziła do śmierci co najmniej 89 osób i spowodowała dotkliwe straty – podała agencja Reutera, powołując się na komunikat stanowego komisarza ds. pomocy humanitarnej.

Severe weather hit Unnao, Uttar Pradesh, India today. pic.twitter.com/vZ16kylMFN — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 13, 2026

Indie. 89 osób zginęło podczas nawałnicy

Żywioł, który przeszedł przede wszystkim nad dystryktami Bhadohi, Fatehpur, Budaun i Sonbhadra w stanie Uttar Pradesh, łączył gwałtowną wichurę, wyładowania atmosferyczne, ulewy i grad. Na samochody, stragany i ludzi spadały nie tylko wyrywane z korzeniami drzewa i przewracane billboardy, ale i walące się ściany domów.

A powerful storm accompanied by heavy rain, dust, and strong winds caused widespread destruction across parts of Uttar Pradesh, uprooting trees, damaging homes, and disrupting traffic, electricity, and communication services. Authorities are continuing relief and restoration… pic.twitter.com/T34KMO7961 — IndiaToday (@IndiaToday) May 14, 2026

Amatorskie nagrania wideo, opublikowane m.in. na portalu tygodnika "India Today", ukazują niszczącą siłę żywiołu. Nieoficjalną początkowo informację o 89 ofiarach śmiertelnych potwierdziło już we wpisie na portalu X stanowe biuro ds. zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej.

Gwałtowna burza w Indiach. Drzewa wyrywało z korzeniami, waliły się budynki

Urzędnik potwierdził agencji Reutera, że część osób zginęła przygnieciona przez drzewa i walące się ściany domów. Poza 89 osobami zmarłymi bilans objął co najmniej 53 rannych, 87 zniszczonych budynków i 114 ofiar śmiertelnych wśród zwierząt gospodarskich.

Władze Uttar Pradesh poinformowały, że premier stanu Yogi Adityanath, polityk Indyjskiej Partii Ludowej premiera Indii Narendry Modiego, polecił urzędnikom udzielić pomocy ocalałym i rozdzielić pomoc finansową w ciągu doby. Trwająca od marca do czerwca gorąca pora roku w Uttar Pradesh często wiąże się ze skwarem i nawałnicami.