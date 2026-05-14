Niszczycielski żywioł pochłonął 89 ofiar. Drzewa w Azji wyrywało z korzeniami
Co najmniej 89 ofiar pochłonęła gwałtowna burza, która nawiedziła w środę północną część Indii. Nawałnica wyrywała drzewa z korzeniami, przewracała billboardy, waliły się ściany domów. Media społecznościowe obiegły nagrania ukazujące skalę tych ekstremalnych warunków pogodowych.
Gwałtowna burza nad Uttar Pradesh, położonym na północy najludniejszym stanem Indii, doprowadziła do śmierci co najmniej 89 osób i spowodowała dotkliwe straty – podała agencja Reutera, powołując się na komunikat stanowego komisarza ds. pomocy humanitarnej.
Indie. 89 osób zginęło podczas nawałnicy
Żywioł, który przeszedł przede wszystkim nad dystryktami Bhadohi, Fatehpur, Budaun i Sonbhadra w stanie Uttar Pradesh, łączył gwałtowną wichurę, wyładowania atmosferyczne, ulewy i grad. Na samochody, stragany i ludzi spadały nie tylko wyrywane z korzeniami drzewa i przewracane billboardy, ale i walące się ściany domów.
Amatorskie nagrania wideo, opublikowane m.in. na portalu tygodnika "India Today", ukazują niszczącą siłę żywiołu. Nieoficjalną początkowo informację o 89 ofiarach śmiertelnych potwierdziło już we wpisie na portalu X stanowe biuro ds. zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej.
Gwałtowna burza w Indiach. Drzewa wyrywało z korzeniami, waliły się budynki
Urzędnik potwierdził agencji Reutera, że część osób zginęła przygnieciona przez drzewa i walące się ściany domów. Poza 89 osobami zmarłymi bilans objął co najmniej 53 rannych, 87 zniszczonych budynków i 114 ofiar śmiertelnych wśród zwierząt gospodarskich.
Władze Uttar Pradesh poinformowały, że premier stanu Yogi Adityanath, polityk Indyjskiej Partii Ludowej premiera Indii Narendry Modiego, polecił urzędnikom udzielić pomocy ocalałym i rozdzielić pomoc finansową w ciągu doby. Trwająca od marca do czerwca gorąca pora roku w Uttar Pradesh często wiąże się ze skwarem i nawałnicami.Czytaj więcej