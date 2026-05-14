Niszczycielski żywioł pochłonął 89 ofiar. Drzewa w Azji wyrywało z korzeniami

Świat

Co najmniej 89 ofiar pochłonęła gwałtowna burza, która nawiedziła w środę północną część Indii. Nawałnica wyrywała drzewa z korzeniami, przewracała billboardy, waliły się ściany domów. Media społecznościowe obiegły nagrania ukazujące skalę tych ekstremalnych warunków pogodowych.

Dwie górne klatki pokazują drogę z powalonymi drzewami i ludźmi na motocyklach, sugerujące skutki burzy.
X/India Today
Gwałtowna burza w Uttar Pradesh spowodowała śmierć co najmniej 89 osób

Gwałtowna burza nad Uttar Pradesh, położonym na północy najludniejszym stanem Indii, doprowadziła do śmierci co najmniej 89 osób i spowodowała dotkliwe straty – podała agencja Reutera, powołując się na komunikat stanowego komisarza ds. pomocy humanitarnej.

 

 

Indie. 89 osób zginęło podczas nawałnicy

Żywioł, który przeszedł przede wszystkim nad dystryktami Bhadohi, Fatehpur, Budaun i Sonbhadra w stanie Uttar Pradesh, łączył gwałtowną wichurę, wyładowania atmosferyczne, ulewy i grad. Na samochody, stragany i ludzi spadały nie tylko wyrywane z korzeniami drzewa i przewracane billboardy, ale i walące się ściany domów.

 

 

Amatorskie nagrania wideo, opublikowane m.in. na portalu tygodnika "India Today", ukazują niszczącą siłę żywiołu. Nieoficjalną początkowo informację o 89 ofiarach śmiertelnych potwierdziło już we wpisie na portalu X stanowe biuro ds. zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej.

Gwałtowna burza w Indiach. Drzewa wyrywało z korzeniami, waliły się budynki

Urzędnik potwierdził agencji Reutera, że część osób zginęła przygnieciona przez drzewa i walące się ściany domów. Poza 89 osobami zmarłymi bilans objął co najmniej 53 rannych, 87 zniszczonych budynków i 114 ofiar śmiertelnych wśród zwierząt gospodarskich.

 

Władze Uttar Pradesh poinformowały, że premier stanu Yogi Adityanath, polityk Indyjskiej Partii Ludowej premiera Indii Narendry Modiego, polecił urzędnikom udzielić pomocy ocalałym i rozdzielić pomoc finansową w ciągu doby. Trwająca od marca do czerwca gorąca pora roku w Uttar Pradesh często wiąże się ze skwarem i nawałnicami.

Maria Literacka / wka / polsatnews.pl / PAP / Reuters
Czytaj więcej
BURZAEKSTREMALNA POGODAINDIENAWAŁNICASTRATYŚWIATUTTAR PRADESHŻYWIOŁ

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 