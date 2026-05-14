Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był scenarzystą oraz senatorem

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci. — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 roku w Warszawie. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a trzy lata później rozpoczął praktykę adwokacką.

W okresie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ "Solidarność" (m.in. Huty Warszawa, Ursusa, Komisji Krajowej oraz Radia "Solidarność"). Był również oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Oprócz prawa pasjonowało go również kino. Był współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. "Bez końca", "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" oraz serii "Trzy kolory".

Za scenariusz filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara.

