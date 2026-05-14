Obiekt powstał w jednej z największych metropolii świata - Chongqing, którego populacja przekracza 32 mln mieszkańców. Budowa trwała siedem lat, a stacja jest częścią chińskiego programu rozbudowy sieci kolei dużych prędkości, który Pekin traktuje jako jeden z priorytetów infrastrukturalnych.

Stacja na miarę metropolii

Nowy dworzec został zaprojektowany jako centralny węzeł dla szybkiej kolei (standardowa prędkość obsługiwanych pociągów wynosi 350 km/h), metra, autobusów i transportu regionalnego. Powierzchnia całego kompleksu wynosi ok. 1,22 mln metrów kwadratowych. To tyle, co ponad 150 stadionów piłkarskich albo dwa Watykany (Watykan zajmuje ok. 440 tys. metrów kwadratowych).

Stacja jest w stanie płynnie obsłużyć do 16 tys. pasażerów co godzinę. Z dworca korzysta nawet 300 tys. osób dziennie, a każdego roku może przewinąć się nawet 55 mln pasażerów.

Na terenie obiektu oprócz 15 peronów i 29 torów znalazły się ogromne hale pasażerskie, strefy handlowe, restauracje, parkingi i podziemne połączenia komunikacyjne. Projektanci chcieli stworzyć miejsce, które będzie funkcjonować prawie jak osobne... miasto. Sam budynek stacji ma osiem pięter, a jego dach waży 16,5 tys. ton.

Budowa kosztowała ok. 7,8 mld dolarów, przeliczając to na chińską walutę, inwestycja wyniosła ok. 52,8 mld juanów. Ten gigantyczny koszt wynikał przede wszystkim z ogromnej ilości materiałów, zużyto ponad 2 mln m³ betonu oraz blisko 366 tys. ton stali. Dla porównania, Wieża Eiffla waży ok. 7300 ton, z tej stali więc można by postawić 50 takich.

Armia robotów w służbie postępu

Prace nad inwestycją rozpoczęły się 22 listopada 2018 roku. Przy realizacji projektu pracowały tysiące osób, a budowa wymagała stworzenia nowej infrastruktury drogowej i kolejowej wokół stacji. Głównym wykonawcą była firma China Railway Construction Corporation (CRCC).

Unikalnym elementem budowy było wykorzystanie robotów. Maszyny wyrównywały teren i betonowały z milimetrową precyzją, trzykrotnie szybciej niż człowiek. Roboty montowały szklane panele ważące 800 kg, spawały rury o średnicy 800 mm (w dwie godziny!). Inne układały płytki i polerowały powierzchnie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użyto również robotów "strażników", które na łamach Xinhua (najważniejszej chińskiej agencji informacyjnej) opisał Huang Pinqing, starszy urzędnik w China Railway:

"Roboty patrolowe, niewzruszone nocą ani deszczem, stały się strażnikami 24/7. Wykorzystując sztuczną inteligencję, wykrywają brak kasków lub nieprawidłowo umieszczonych pojazdów w promieniu 100 metrów w ciągu dnia lub 50 metrów w nocy, skracając czas identyfikacji zagrożeń o 90 procent i czterokrotnie zwiększając wydajność kontroli jakości".

Architektura inspirowana naturą

Projekt dworca łączy futurystyczny wygląd z elementami inspirowany lokalnym krajobrazem. Ogromny dach wykonany ze szkła i stali wpuszcza do wnętrza naturalne światło, a układ konstrukcji nawiązuje do górzystego otoczenia Chongqingu. W budynku zastosowano inteligentne systemy zarządzania ruchem pasażerów oraz rozwiązania, które pozwalają oszczędzać energię.

red. / polsatnews.pl