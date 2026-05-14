Mateusz Morawiecki został zapytany, czy był upomniany za krytyczne słowa wobec decyzji Ziobry oraz czy jego zdaniem były minister sprawiedliwości powinien pozostać wiceprezesem PiS, skoro - jak wskazała - były premier sam uważa, że nie służy to partii.

- Nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań. (...) Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra i szereg wniosków, które pani wyciąga i test, który pani zawarła w swoim pytaniu, jest nieprawdziwy - odpowiedział były premier.

Dopytywany wprost, czy Zbigniew Ziobro powinien dalej pełnić funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł krótko: - To są decyzje pana prezesa Kaczyńskiego.

Morawiecki o posiedzeniu PiS. "To była dobra atmosfera szczerej dyskusji"

Były premier był też pytany, czy po wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS widzi w partii "jakikolwiek promil jedności" oraz czy napięcia wewnątrz ugrupowania narastają, czy raczej słabną.

Morawiecki ocenił, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. - To była dobra atmosfera szczerej dyskusji - stwierdził. Jak dodał, rozmowa miała charakter "oczyszczający" i "jednoczący".

Jak relacjonował, przed kolacją odbyła się debata. - Ja również zabierałem głos. Owszem, pokazywałem, że nie można walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz - mówił.

Według innych źródeł były premier wskazywał, że radykalizacja przekazu jest wyrazem "suwpolizacji" PiS (pojęcie utworzone od nazwy Suwerennej Polski pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry - red.), co nie służy ugrupowaniu, za to służy Donaldowi Tuskowi.

Mateusz Morawiecki odniósł się przy tym do swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, wskazując na "pełną spójność działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym".

Jak informował, powstają już pierwsze grupy eksperckie, które mają zajmować się m.in. tematami demograficznymi i pracą programową. - Idziemy do przodu z paroma projektami, takimi, które bardzo mocno będą mogły potem stanowić podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Morawiecki nawiązał również do słów Jarosława Kaczyńskiego o "dwóch płucach" prawicy. Jak mówił, poszerzanie przekazu jest potrzebne, aby obóz polityczny mógł skutecznie walczyć o wyborców.

- Uważam, że to poszerzenie, te dwa płuca, o których mówił pan prezes, one są bardzo ważne, żeby rzeczywiście oddychały głęboko, aby osiągnąć sukces. Bardzo mocno zamykamy się często w swoich bańkach - mówił.

"Na pewno nie wyjdę z PiS-u". Morawiecki odpowiada na doniesienia medialne

Polityk zapewnił jednocześnie, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. - Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia; na pewno nie wyjdę z PiS-u. Relacje są dobre - podkreślił.

Jak dodał, po spotkaniu odbyła się także rozmowa w mniejszym gronie z kandydatem partii na premiera Przemysławem Czarnkiem. - Bardzo dobra, konstruktywna rozmowa - ocenił.

Morawiecki odniósł się również do informacji, które miały pojawić się po posiedzeniu sztabu, że prezes ogłosił, że zwoła Komitet Polityczny PiS i tworzenie tego typu grup jak Rozwój Plus w obrębie partii zostanie zakazane. Zaznaczył, że według jego wiedzy nie były one prawdziwe.

- Wiem, że wczoraj ze sztabu - na którym nie byłem - wyciekły jakieś informacje. To nie były prawdziwe informacje według mojej najlepszej wiedzy - podkreślił.

- Jeden z moich bardzo bliskich współpracowników Łukasz Schreiber zaproponował ciekawą koncepcję dalszych tygodni tej kampanii, tak że (...) walczymy razem o wspólny sukces - dodał.

Jedna z dziennikarek dopowiedziała wówczas: "sanacja". Były premier podchwycił to określenie, stwierdzając krótko, że "teraz też się zaczyna, można powiedzieć, sanacja".