Morawiecki zapytany o awanturę w PiS. "Atmosfera szczerej dyskusji"
- To była dobra atmosfera szczerej dyskusji - ocenił wyjazdowe posiedzenie klubu PiS Mateusz Morawiecki, zaprzeczając tym samym doniesieniom medialnym, wedle których podczas spotkania doszło do poważnych starć między politykami. Były premier zapewnił też, że nie zamierza opuścić Prawa i Sprawiedliwości. - To jest moja partia - podkreślił.
Mateusz Morawiecki został zapytany, czy był upomniany za krytyczne słowa wobec decyzji Ziobry oraz czy jego zdaniem były minister sprawiedliwości powinien pozostać wiceprezesem PiS, skoro - jak wskazała - były premier sam uważa, że nie służy to partii.
- Nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań. (...) Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra i szereg wniosków, które pani wyciąga i test, który pani zawarła w swoim pytaniu, jest nieprawdziwy - odpowiedział były premier.
Dopytywany wprost, czy Zbigniew Ziobro powinien dalej pełnić funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł krótko: - To są decyzje pana prezesa Kaczyńskiego.
Morawiecki o posiedzeniu PiS. "To była dobra atmosfera szczerej dyskusji"
Były premier był też pytany, czy po wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS widzi w partii "jakikolwiek promil jedności" oraz czy napięcia wewnątrz ugrupowania narastają, czy raczej słabną.
Morawiecki ocenił, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. - To była dobra atmosfera szczerej dyskusji - stwierdził. Jak dodał, rozmowa miała charakter "oczyszczający" i "jednoczący".
Jak relacjonował, przed kolacją odbyła się debata. - Ja również zabierałem głos. Owszem, pokazywałem, że nie można walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz - mówił.
Według innych źródeł były premier wskazywał, że radykalizacja przekazu jest wyrazem "suwpolizacji" PiS (pojęcie utworzone od nazwy Suwerennej Polski pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry - red.), co nie służy ugrupowaniu, za to służy Donaldowi Tuskowi.
Mateusz Morawiecki odniósł się przy tym do swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, wskazując na "pełną spójność działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym".
ZOBACZ: "PiS w trudnym położeniu". Morawiecki o wyjeździe Ziobry do USA
Jak informował, powstają już pierwsze grupy eksperckie, które mają zajmować się m.in. tematami demograficznymi i pracą programową. - Idziemy do przodu z paroma projektami, takimi, które bardzo mocno będą mogły potem stanowić podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.
Morawiecki nawiązał również do słów Jarosława Kaczyńskiego o "dwóch płucach" prawicy. Jak mówił, poszerzanie przekazu jest potrzebne, aby obóz polityczny mógł skutecznie walczyć o wyborców.
- Uważam, że to poszerzenie, te dwa płuca, o których mówił pan prezes, one są bardzo ważne, żeby rzeczywiście oddychały głęboko, aby osiągnąć sukces. Bardzo mocno zamykamy się często w swoich bańkach - mówił.
"Na pewno nie wyjdę z PiS-u". Morawiecki odpowiada na doniesienia medialne
Polityk zapewnił jednocześnie, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. - Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia; na pewno nie wyjdę z PiS-u. Relacje są dobre - podkreślił.
Jak dodał, po spotkaniu odbyła się także rozmowa w mniejszym gronie z kandydatem partii na premiera Przemysławem Czarnkiem. - Bardzo dobra, konstruktywna rozmowa - ocenił.
Morawiecki odniósł się również do informacji, które miały pojawić się po posiedzeniu sztabu, że prezes ogłosił, że zwoła Komitet Polityczny PiS i tworzenie tego typu grup jak Rozwój Plus w obrębie partii zostanie zakazane. Zaznaczył, że według jego wiedzy nie były one prawdziwe.
ZOBACZ: Awantura w PiS? Nieoficjalnie: Zwrot akcji ws. stowarzyszeń, Morawiecki gotowy odejść
- Wiem, że wczoraj ze sztabu - na którym nie byłem - wyciekły jakieś informacje. To nie były prawdziwe informacje według mojej najlepszej wiedzy - podkreślił.
- Jeden z moich bardzo bliskich współpracowników Łukasz Schreiber zaproponował ciekawą koncepcję dalszych tygodni tej kampanii, tak że (...) walczymy razem o wspólny sukces - dodał.
Jedna z dziennikarek dopowiedziała wówczas: "sanacja". Były premier podchwycił to określenie, stwierdzając krótko, że "teraz też się zaczyna, można powiedzieć, sanacja".Czytaj więcej