Marcin Romanowski przerwał milczenie i zapowiedział, że nadal zamierza działać przeciwko obecnej władzy. Polityk zadeklarował, że będzie walczyć ze "szkodliwą, haniebną kryptodyktaturą Tuska".

- Zmieniają się okoliczności, ale jedno pozostaje niezmienne - walka o Polskę trwa! Mimo ordynarnego bezprawia, represji i zastraszania. Nie cofnę się ani o krok - ta walka zakończy się zwycięstwem - przekazał w nagraniu Marcin Romanowski.

Nie cofnę się ani o krok — ta walka zakończy się zwycięstwem! 🇵🇱https://t.co/055w6r5dgG — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) May 14, 2026

- To był ważny etap mojej działalności. Etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne - powiedział.

Romanowski ocenił, że okres rządów obecnej koalicji był dla niego "trudny". Jak stwierdził, w tym czasie opisywał "na konkretnych przykładach, jak wygląda mechanizm działania bezprawia" rządzących.

Polityk zarzucił koalicji m.in. przejmowanie instytucji, wywieranie nacisków na sędziów, manipulowanie postępowaniami oraz "robienie z całego aparatu państwa narzędzia do brutalnej walki politycznej, prowadzonej z niskich pobudek zemsty".

Według Romanowskiego "to nie są opinie i teorie", lecz "fakty, dokumenty i sprawy, które zostały opisane i ujawnione również w licznych zawiadomieniach o przestępstwie". Dodał, że równolegle wykonywał mandat poselski w swoim regionie, m.in. na ziemi biłgorajskiej, hrubieszowskiej, tomaszowskiej i zamojskiej, "pomagając ludziom, interweniując w ich sprawach, wspierając rodziny i osoby w trudnej sytuacji".

Jak podkreślił, jego działania były możliwe dzięki "ludziom, którzy mimo potężnej presji z wielkim sercem angażowali się w sprawy mieszkańców i angażują się dalej".

- Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Polski. To sprzeciw wobec nielegalnej imigracji, obrona suwerenności i wartości, które budują naszą wspólnotę. Powstały konkretne projekty ustaw chroniące dzieci, rodzinę, państwo. Powstały dziesiątki artykułów opiniotwórczych w prasie europejskiej, dziesiątki raportów, które pokazują prawdę, także poza Polską, w renomowanych instytucjach w Europie i USA - powiedział.

Romanowski stwierdził również, że ostatnie miesiące były czasem, w którym "z Polski znów mieliśmy uchodźców politycznych, którzy z zagranicy musieli prowadzić swoją walkę z bezprawiem". Dodał, że był to także okres, w którym "Interpol musiał odmówić Polsce międzynarodowych narzędzi ścigania, bo to ściganie to ordynarna represja".

- Ten etap pokazał mi jedno. Można się przeciwstawić, można mówić prawdę, można działać nawet w najtrudniejszych warunkach. Dlatego idziemy dalej - jeszcze mocniej, jeszcze bardziej konsekwentnie - oświadczył.

Na koniec polityk podziękował za wsparcie, szczególnie "naszym węgierskim braciom, którzy sami teraz potrzebują obrony przed węgierskim Tuskiem".

- Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina - podsumował.

W środę wiceszef MSZ Marcin Bosacki w rozmowie z Interią odniósł się do miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak wskazywał, z analizy dostępnych danych wynika, że polityka może nie być już na terenie Unii Europejskiej.

Pod rządami Viktora Orbana Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Sytuacja obu polityków zmieniła się po wyborach parlamentarnych na Węgrzech i zwycięstwie Tiszy Petera Magyara.

Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarówno wobec Romanowskiego, jak i Ziobry.

W przypadku Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego ponownie wydał europejski nakaz aresztowania. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

- Teoretycznie (Romanowski - red.) powinien zostać zatrzymany we wszystkich krajach strefy Schengen i Unii Europejskiej, które przestrzegają wzajemnej pomocy w ściganiu przestępców. Może być też tak, że on już jest poza Unią Europejską. To nie jest moja wiedza, raczej analiza z dostępnych nam danych - wskazał Bosacki w wywiadzie dla Interii.

W ostatnich dniach dużo uwagi poświęcono również sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził w rozmowie z telewizją Republika. Polityk odrzucił jednocześnie zarzuty, że uciekł z Polski przed wymiarem sprawiedliwości.

- Wbrew temu, co ta propaganda głoszona przez stronników Donalda Tuska, nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju, to jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i Unię Europejską - powiedział Ziobro.

W mediach pojawiły się doniesienia, że Ziobro uzyskał wizę dziennikarską, co miało umożliwić mu wyjazd z Węgier do USA. We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że sprawa będzie wyjaśniana.

Jak stwierdził, "jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym". Dodał, że w takiej sytuacji były szef Ministerstwa Sprawiedliwości "nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia".

Dzień wcześniej Czarzasty mówił również o ewentualnej odmowie wydania Ziobry Polsce przez Stany Zjednoczone. Ocenił, że w takim przypadku "będziemy musieli jako państwo polskie przemyśleć jeszcze raz politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy wspólnie z USA podejmować".

- Zatrzymanie Ziobry w USA przez Stany Zjednoczone nie pomaga w budowaniu zaufania, budowaniu przyjaźni i wspólnej grze po jednej stronie - tłumaczył.