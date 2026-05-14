Fatalna pomyłka Rosjan. Zrzucili bombę na własne terytorium

Świat

W pobliżu miasta Biełgorod na zachodzie Rosji spadła bomba. Nie była to jednak sprawka Ukraińców, a pilota rosyjskiego myśliwca. Pocisk trafił w tory kolejowe, co doprowadziło do wykolejenia się jadącego pociągu. Póki co nie wiadomo, czy doszło do pomyłki, czy stało się to na skutek awarii.

Szary rosyjski myśliwiec wojskowy leci na tle błękitnego nieba z białymi chmurami.
Flickr/José Luis Celada Euba
Rosyjski myśliwiec zrzucił bombę na własnym terytorium w pobliżu Biełgorodu

Radio Svoboda informuje, że w środę 13 maja rosyjski myśliwiec zrzucił bombę w okolicach oddalonego o 40 kilometrów od granicy z Ukrainą miasta Biełgorod.

 

ZOBACZ: Fatalna pomyłka Rosjan nad Krymem. Zestrzelili własnego myśliwca

 

Pocisk spadł na tory kolejowe, jednak nie eksplodował. Mimo to doszło do uszkodzenia szyn na odcinku 25 metrów, co doprowadziło do wykolejenia się jednego z wagonów jadącego pociągu.

 

W chwili zdarzenia składem podróżowało kilkunastu pasażerów. W wyniku incydentu ranna została jedna osoba, która trafiła do szpitala. 

Nie pierwsza pomyłka rosyjskiego lotnictwa

Rosyjskie niezależne media informują, że była to bomba FAB-500. Jest to to radziecka bomba burząca o masie 500 kg, masowo używana przez Rosję w Ukrainie.

 

Póki co nie wiadomo, czy doszło do pomyłki pilota, czy stało się to na skutek jakiejś awarii sprzętu. Niewybuch został już usunięty przez saperów i przewieziony na poligon, gdzie ma być zneutralizowany. 

 

ZOBACZ: Rosyjscy marynarze dali powód do żartów. Nagrywający wybuchnął śmiechem

 

Jak się okazuje nie jest to pierwszy przypadek zrzucenia bomby przez Rosjan na własne terytorium. Niezależny rosyjski kanał na Telegramie ASTRA informuje, że od początku 2026 roku doszło do 24 takich przypadków. 

 

Podobne historie zdarzyły się już jednak wcześniej. W listopadzie 2024 roku rosyjski samolot zrzucił bombę na szkołę we wsi Bykowka w obwodzie biełgorodzkim. Choć nie było wówczas ofiar, budynek został poważnie uszkodzony.

Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOMBAROSJAROSYJSKIE LOTNICTWOŚWIATUKRAINAWOJNA W UKRAINIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 