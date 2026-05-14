Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping oświadczył, że uzgodnił z prezydentem USA Donaldem Trumpem określenie nowego kierunku wzajemnych relacji, które mają być konstruktywne, strategiczne i stabilne - poinformowało w komunikacie chińskie MSZ.

W czasie spotkania w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie obaj przywódcy wymienili opinie w sprawie "głównych kwestii międzynarodowych i regionalnych, w tym sytuacji na Bliskim Wschodzie, kryzysu na Ukrainie i Półwyspu Koreańskiego" - napisano.

Komentatorzy przewidywali wcześniej, że oprócz napiętych relacji handlowo-technologicznych, prezydent USA może poruszyć z przywódcą Chin kwestię amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem i inwazji Rosji na Ukrainę.

Xi Jinping o relacjach z USA. "Partnerzy, a nie rywale"

Według komunikatu chińskiego MSZ Xi oświadczył, że "konstruktywna strategiczna stabilność" będzie wytyczną relacji chińsko-amerykańskich przez nadchodzące trzy lata i dłużej. Zaznaczył, że będą to relacje oparte na współpracy, umiarkowanej konkurencji i długoterminowej stabilności, dające możliwość radzenia sobie z różnicami.

W początkowej, otwartej dla mediów części spotkania, Xi oświadczył, że świat znalazł się na "nowym rozdrożu", a stabilne relacje chińsko-amerykańskie są dla niego korzystne. Ocenił, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami.

Trump przybył do Pekinu w środę i pozostanie tam do piątku. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. W czwartek spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej, a następnie obaj zwiedzili pekińską Świątynię Nieba. Według planu wieczorem prezydent USA ma wziąć udział w bankiecie wydanym na jego cześć, a w piątek ponownie spotkać się z Xi na roboczym lunchu.