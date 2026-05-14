Xi uznał kwestię Tajwanu za "najważniejszą sprawę w relacjach chińsko-amerykańskich".

"Jeśli zostanie odpowiednio rozwiązana, stosunki między obu krajami będą mogły zachować całkowitą stabilność. Przy nieodpowiednim podejściu oba państwa mogą wejść w kolizję, a nawet konflikt, co popchnie całe relacje chińsko-amerykańskie w bardzo niebezpieczne obszary" - podała Xinhua, opisując wypowiedź Xi. Wypowiedź ta nie padła podczas części spotkania otwartej dla mediów.

Tajwan odpowiada Chinom. "USA wielekrotnie potwierdzały wsparcie"

W reakcji na te słowa rzeczniczka rządu Tajwanu Michelle Lee powiedziała, że zagrożenie wojskowe ze strony Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym źródłem niestabilności w regionie.

- Stany Zjednoczone wielokrotnie potwierdzały swoje jasne stanowisko w sprawie zdecydowanego wsparcia Tajwanu i rząd w Tajpej jest za to bardzo wdzięczny - podkreśliła Lee, cytowana przez agencję Reutera.

Przed szczytem komentatorzy przewidywali, że Xi może wywierać presję na Trumpa w sprawie Tajwanu. Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część ChRL i dążą do przejęcia nad nią kontroli, nie wykluczając przy tym użycia siły. Protestują też przeciwko sprzedaży Tajwanowi amerykańskiego uzbrojenia.

W grudniu administracja Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet uzbrojenia Tajwanu warty ponad 11 mld USD. Prezydent USA wstrzymał jednak tę transakcje po proteście Chin, które zagroziły odwołaniem szczytu. Szef Pentagonu Pete Hegseth, który towarzyszy Trumpowi w Pekinie, sugerował, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Przekazania Tajwanowi broni domagają się kongresmeni obu partii.

Handel ponad sporami. Xi mówi o "dobrej wiadomości" dla świata

Xi dodał, że zespoły handlowe z Chin i USA osiągnęły w środę podczas negocjacji "całościowo pozytywne i wyważone rezultaty", co ocenił jako "dobrą wiadomość dla mieszkańców obu krajów i dla świata" - przekazała Xinhua.

W trakcie początkowej części spotkania w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie Xi podkreślał wagę relacji chińsko-amerykańskich dla świata. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na "nowym rozdrożu" i zachodzą na nim "głębokie zmiany". Wyraził przekonanie, że Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami.

Jak podała agencja Reutera, jeszcze w trakcie trwania spotkania Xi z Trumpem, władze ChRL odnowiły licencje na import dla setek zakładów przetwarzania wołowiny, otwierając drogę do zwiększonego eksportu amerykańskiego mięsa do Chin.

W środę delegacja USA pod przewodnictwem ministra finansów Scotta Bessenta spotkała się w Korei Południowej z zespołem chińskim, któremu przewodził wicepremier He Lifeng. Rozmowy poprzedzały szczyt Trump-Xi w Pekinie i według państwowych chińskich mediów były "szczere i dogłębne".