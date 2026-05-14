Chaos na kolei pod Wrocławiem. PKP informuje o dużych utrudnieniach

Awaria urządzeń sterowania ruchem na posterunku kolejowym Grabiszyn sparaliżowała ruch pociągów we Wrocławiu. PKP PLK poinformowały o odwołaniach części połączeń regionalnych oraz opóźnieniach składów dalekobieżnych i regionalnych.

Jak poinformowała w przesłanym komunikacie Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK, do awarii doszło na kolejowym posterunku Grabiszyn. Z tego powodu wprowadzono zmiany w komunikacji kolejowej, które dotyczą pociągów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.

"Część pociągów regionalnych jest odwoływana. Pociągi dalekobieżne i pozostałe regionalne na wymienionych liniach jeżdżą z opóźnieniami" - przekazała Pabiańska.

 

Dodała, że na miejscu wystąpienia awarii pracują ekipy techniczne. Awarię naprawiają pracownicy firmy, która montowała urządzenia. Według szacunków, usterka zostanie usunięta po południu.

 

Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na Portalu Pasażera (www.portalpasazera.pl). 

Agata Sucharska / mjo / PAP
