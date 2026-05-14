Jak poinformowała w przesłanym komunikacie Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK, do awarii doszło na kolejowym posterunku Grabiszyn. Z tego powodu wprowadzono zmiany w komunikacji kolejowej, które dotyczą pociągów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.

Zmiany na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do awarii

"Część pociągów regionalnych jest odwoływana. Pociągi dalekobieżne i pozostałe regionalne na wymienionych liniach jeżdżą z opóźnieniami" - przekazała Pabiańska.

Dodała, że na miejscu wystąpienia awarii pracują ekipy techniczne. Awarię naprawiają pracownicy firmy, która montowała urządzenia. Według szacunków, usterka zostanie usunięta po południu.

Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na Portalu Pasażera (www.portalpasazera.pl).