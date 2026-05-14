Były szef biura Zełenskiego aresztowany. W tle korupcja i miliony hrywien

Andrij Jermak, były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, został tymczasowo aresztowany. Polityk jest podejrzewany o korupcję i pranie pieniędzy związane z projektem deweloperskim pod Kijowem. Mowa o około 460 milionach hrywien.

NABU bada sprawę legalizacji środków przez Jermaka

Według ustaleń Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), śledztwo dotyczy legalizacji środków pochodzących z przestępstwa na łączną kwotę około 460 mln hrywien.

 

Jak podają portale NV.ua i RBC-Ukraina, pieniądze miały zostać "wyprane" poprzez inwestycję mieszkaniową realizowaną w obwodzie kijowskim.

 

Prokuratura domagała się wobec Jermaka zastosowania aresztu z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 180 mln hrywien, jednak sąd ostatecznie ustalił ją na poziomie 140 mln hrywien, co odpowiada około 11,5 mln zł.

Korupcja i milionowe przepływy. Śledczy badają inwestycję pod Kijowem

Sprawa jest jedną z najgłośniejszych afer antykorupcyjnych ostatnich miesięcy na Ukrainie. Według ukraińskich mediów śledczy analizują przepływy finansowe związane z projektem deweloperskim "Dynastia", a zarzuty wobec byłego szefa Biura Prezydenta obejmują m.in. pranie pieniędzy oraz nadużycie wpływów.

 

Sam Jermak nie przyznaje się do winy. Podczas rozprawy miał stwierdzić, że postępowanie ma charakter polityczny i jest próbą zdyskredytowania go przed opinią publiczną. - Nie mam takich pieniędzy. Nie przygotowywałem się do tego. Myślę, że mam wystarczająco wielu znajomych, przyjaciół, mam nadzieję, że zdołają pomóc - powiedział Jermak po wysłuchaniu decyzji rządu sądu.

 

Prokuratura twierdzi, że część środków mogła pochodzić z nielegalnych działań i zostać ukryta poprzez sieć powiązanych firm oraz transakcji finansowych. Obrońcy Jermaka odrzucają te oskarżenia i zapowiadają odwołanie od decyzji sądu.

 

Ukraińskie media podkreślają, że decyzja sądu nie oznacza uznania winy, a postępowanie znajduje się na etapie śledztwa. W najbliższych tygodniach prokuratura ma przedstawić kolejne materiały dowodowe oraz przesłuchać osoby związane z inwestycją objętą dochodzeniem.

 

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 r. ukraińskie służby ujawniły że, były szef biura prezydenta Ukrainy miał być zamieszany w proceder pobierania od kontrahentów spółki Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Po ujawnieniu afery Jermak podał się dymisji

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
